Las personas seguras de sí mismas e inteligentes hacen estas seis cosas todos los días

La seguridad y la inteligencia, a veces, no van de la mano. O así lo creen los expertos. Según Findance, una persona inteligente puede comprender cuestiones complejas y resolver problemas difíciles, pero aun así sufrir de incertidumbre constante. En un artículo recogido por el medio de comunicación, el autor de libros y entrenador Alex Mathers describe seis hábitos que personas "simultáneamente seguras e inteligentes" practican en su vida cotidiana.

1. No intentar parecer seguros constantemente

Tal y como reza el experto, la autoconfianza puede ser difícil de encontrar si una persona está constantemente observando si parece lo suficientemente segura ante los ojos de los demás. Para muchos, la atención se centra en la propia voz, posturas palabras y lo que otros puedan estar pensando.

Una persona más segura de sí misma no intenta demostrar su valor en todas las situaciones. Acepta que también puede haber tensión e incertidumbre.

2. La importancia de las pequeñas acciones

Según Mathers, para fortalecer la autoconfianza no siempre se requiere un cambio importante en la vida. A veces solo se necesita un pequeño empujón: "Puede significar expresar una opinión en voz alta, iniciar una conversación o tomar una decisión sin una verificación interminable".

En sus declaraciones recogidas por el medio de comunicación, Mathers compara la fuerza interior de una persona con la de un dragón dormido: "El valor no necesita construirse completamente desde cero, sino que el lado existente debe cobrar vida".

3. Dejaron atrás el pasado

Para el deportista, las personas no deben permitir que los acontecimientos pasados dominen la identidad presente. "Las experiencias difíciles son reales, pero las creencias formadas sobre la base de ellas no son necesariamente verdades permanentes", asegura.

Muchas veces, una persona puede considerarse tímida, torpe o tener un mal desempeño en determinadas actividades solo porque alguien la definió así cuando era joven.

4. Relajan sus cuerpos

La emoción no solo se ve en los pensamientos. Mathers señala que la tensión física puede reforzar la sensación de que hay algo peligroso en la situación. Al mismo tiempo, hablar, pensar y reaccionar puede volverse más difícil.

Las personas seguras de sí mismas pueden bajar conscientemente los hombros, respirar con más calma y sacudirse la tensión excesiva ante una situación desafiante. La relajación no elimina todos los pensamientos nerviosos, pero puede señalar al cuerpo que no existe una amenaza inmediata.

5. Mantener la personalidad "sin cambios"

Según los criterios del divulgador, la personalidad no es una estructura "completamente permanente". Es decir, una persona "puede cambiar según sus experiencias, su entorno y sus decisiones diarias".

De esta forma, el papel asumido en la adolescencia no tiene por qué dictar el comportamiento de un adulto. Una persona callada puede aprender a hablar en grupo, y una persona que se considera insegura puede practicar asumir más responsabilidad.

6. Buscan fortalecer a los demás

Según Mathers, la autoconfianza se fortalece cuando la atención se desvía de uno mismo a los demás. Una persona puede preguntar, animar, escuchar y ayudar a la otra a sentirse valorada.

"Apoyar a los demás no significa olvidar tus propias necesidades. Sin embargo, puede liberarte de una autoobservación excesiva y darte una dirección significativa para tu trabajo", explica Mathers. "La confianza en uno mismo viene de hacer, no de esperar", resume.