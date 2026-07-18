El giro inesperado de la IA: las empresas que más la usan contratan un 10% más y buscan más juniors, no menos

La integración de la inteligencia artificial (IA) en nuestra sociedad ha provocado un contraste de opiniones. Hay quienes la perciben como una herramienta sumamente útil y proactiva, mientras que otros la consideran una amenaza directa para la humanidad, especialmente en el ámbito laboral.

Desde hace varios años, entre nuestra sociedad, se ha generado un miedo alrededor de las nuevas tecnologías. Muchos han afirmado que la inteligencia artificial sustituirá por completo las ocupaciones que realizan actualmente los humanos. En este sentido, se ha creado un panorama en el cual predomina la incertidumbre, particularmente para los más jóvenes, ya que carecen de experiencia.

No obstante, recientemente un artículo publicado por el diario estadounidense The Financial Times desmiente dicha perspectiva. Aunque la IA anteriormente sí ha llegado a ralentizar el proceso de contratación de empleados junior, este año la situación pinta diferente.

Las compañías han identificado el valor de la juventud. “Algunas empresas se han dado cuenta de que el personal joven puede revitalizar la jerarquía de la empresa y aportar conocimientos nativos de IA al trabajo”, detalla el texto.

De hecho, conforme a una encuesta llevada a cabo en abril del presente año por la Asociación Nacional de Universidades y Empleadores, se ha evidenciado que las empresas norteamericanas tienen previsto contratar a un 5.6 % más de recién graduados a comparación con las proyecciones del 2025.

De acuerdo a un estudio realizado por la empresa especializada en datos laborales, Revelio Labs, y la tecnológica financiera, Ramp, las empresas estadounidenses que realizaron las mayores inversiones en IA, incluidas las compañías de software y medios de comunicación, aumentaron el empleo en aproximadamente un 10 % después de implementar las herramientas de la IA.

Más allá del aspecto técnico

Las habilidades interpersonales, el pensamiento crítico y el criterio profesional están alcanzando cada vez más relevancia, sobreponiéndose en este sentido a las habilidades técnicas de programación en la lista de atributos requeridos.

"Estamos empezando a ver señales alentadoras de que el trabajo de nivel inicial está pasando de ser una tarea rutinaria a un trabajo de verdad”, sostiene Aneesh Raman, director de oportunidades económicas del portal de empleo LinkedIn.

La dependencia de la IA está aumentando la demanda de “habilidades blandas” tales como la creatividad, la empatía, el juicio y la capacidad de establecer contactos. Así lo retrata el informativo de origen norteamericano.