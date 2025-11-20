Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Con Madrid pensando en la F1 y tras el 'no' de Canarias, Granada se corona: la Vuelta 2026 acabará en la Alhambra
Deporte
Deporte

Con Madrid pensando en la F1 y tras el 'no' de Canarias, Granada se corona: la Vuelta 2026 acabará en la Alhambra

La capital española no acogerá el final de la carrera ciclista por su compromiso con la Fórmula y para espantar los fantasmas de las protestas de este año. Canarias se presentó como alternativa, pero su negativa en el último momento provocaron que fuese la capital andaluza la que se lleve el gato al agua, con un final mágico en la Alhambra.

Javier Hernández
Javier Hernández
Jasper Philipsen gana una etapa de La Vuelta
Jasper Philipsen gana una etapa de La VueltaTim De Waele

La Vuelta a España 2026 concluirá en Granada. Pese a la falta del anuncio oficial, ya que la ciudad andaluza tiene que completar algunos trámites burocráticos, se puede asegurar casi con toda certeza que Granada pondrá el punto y final a la carrera ciclista española. 

Sin embargo, esta elección no estaba planeada, pero una serie de condicionantes han hecho posible que la ciudad granadina, y su principal emblema -la Alhambra- sean protagonistas en primera persona del final de la Vuelta a España del próximo año.

Y la elección de Granada se ha producido después de que Madrid se autoeliminara de la disputa por ser la sede final, ya que ese mismo fin de semana (12-13 de septiembre de 2026) se celebrará el GP de Fórmula 1 en la capital madrileña. Este evento, por el que tanto han apostado desde la Comunidad y el Ayuntamiento, no puede compartir escenario con otro acontecimiento deportivo del tamaño de una etapa final de la Vuelta. 

Esto, junto a los fantasmas de las protestas propalestina de este año en la capital española -que siguen resonando en la cabeza de políticos madrileños y organizadores de la carrera-, han hecho que la capital se desmarque, tras muchos años, de ser la ciudad elegida para poner el colofón final a la carrera. Pero la alternativa no era Granada, sino Canarias.

Durante meses, Unipublic, empresa organizadora de la Vuelta, estuvo negociando con el Cabildo de Tenerife y Gran Canaria para llevar las cinco últimas etapas de la carrera a las dos islas a cambio de 2,3 millones de euros de cada una, con ascensos al Teide al Pico de las Nieves, además de una contrarreloj.

Sin embargo, y cuando las negociaciones avanzaban hacia buen puerto, el Cabildo de Gran Canaria afirmó que renunciaría si el equipo Israel Premier Tech se presentaba nuevamente a la carrera. Y pese a que el dueño del equipo, Sylvan Adams, explicó recientemente que su equipo cambiará de nombre y de nacionalidad (pasará a ser suizo), y que su patrocinador israelí también dejará de serlo, desde Gran Canarias siguen viéndolo como algo insuficiente: “En el fondo no hay ningún cambio" y denuncian que "el equipo sigue siendo una forma de blanquear a través del deporte las conductas genocidas del Estado de Israel”.

Dadas estas circunstancias, Granada se abrió como una opción salvadora en un momento crítico, y más si cabe cuando en menos de cuatro semanas, Javier Guillén, director de La Vuelta, presentará el recorrido de la carrera en Mónaco (el próximo 17 de diciembre). Así, salvo nueva sorpresa de última hora, todo hace indicar que Granada -y la Alhambra- será la ciudad que acoja la última etapa de la Vuelta 2026.

Javier Hernández
Javier Hernández
