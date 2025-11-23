El Real Madrid se ve obligado a pedir perdón al Elche C.F. tras equivocarse en la foto de un obituario

El Real Madrid se ha visto obligado a pedir perdón al Elche C.F (al que se enfrenta esta noche) y a su jugador André da Silva a través de un comunicado compartido en 'X' (antes conocido como Twitter) por incluirle por error en el obituario de un video en lugar de la de André Silva, hermano de un jugador de fútbol del Liverpool. El vídeo hacía homenaje a todos los socios fallecidos en el año 2025.

"El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", ha lamentado el club en la red social en una publicación.

Ambos (André y Diogo) fallecieron el pasado 3 de julio en un accidente de coche que tuvo lugar en el kilómetro 65 de la A-52, sentido Benavente, en la altura de la comarca zamorana de Sanabria, motivo por el que el mundo del deporte se unió para mostrar sus condolencias. El vehículo acabó en llamas tras el siniestro.

Tras aclarar el fallo, el Real Madrid disputará en el día de hoy el partido contra el Elche precisamente en el Martínez Valero, donde necesitará al menos un empate para seguir en lo más alto de la tabla, después de que el Barcelona venciese este sábado al Athletic Club.