El seleccionador sub-21, sobre el discurso de Rubiales: "Me salió no aplaudir"

El mismo día en el que el entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, se ha visto obligado a pedir perdón en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el técnico de la sub-21, Santi Denia, se ha sincerado sobre lo que hizo durante el discurso de Luis Rubiales.

El técnico de la 'mini Roja' ha querido, lo primero de todo, mandar un "mensaje de admiración a las campeonas del mundo". "Ellas y todo el equipo son las protagonistas de una hazaña que va a quedar para la historia de España”, ha señalado en sala de prensa.

Pero, tras ello, ha sido muy claro a la hora de hablar de las acciones del expresidente de la RFEF en la final del Mundial femenino. "El título se vio empañado por unos hechos que yo considero inadmisibles y desafortunados".

"Las protagonistas han hablado y lo que pediría es tiempo para que los órganos competentes tomen las decisiones pertinentes”, ha asegurado en sala de prensa.

Santi Denia no ha dudado en reconocer que el equipo de Rubiales les invitó a ir a la Asamblea y ha justificado su reacción al escuchar el discurso. "Yo he cometido muchos errores en mi vida en general y la edad y, quizá, las canas te hacen ser más reflexivo. Acudí a escuchar, analicé y reaccioné y reaccioné como me sentí. Me salió no aplaudir", ha expuesto.

El técnico de la sub-21 no ha escondido que siente "pena e impotencia" porque "estas jugadoras no sean las protagonistas". "Son las protagonistas. Son campeonas del mundo. Lo siento, es así. Tengo rabia e impotencia. Hasta el día de hoy deberían haber sido las portadas", ha razonado.