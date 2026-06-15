"Hay que correr más, falta velocidad y nadie encara": la afición, muy decepcionada con el empate de España en el debut del Mundial

Lamine Yamal, que no estaba al 100%, salió para revitalizar el juego de la selección, pero no valió para obtener la victoria, aunque fue un revulsivo.

El esperado debut de España en el Mundial 2026 ante una selección debutante como Cabo Verde se antojaba sencilla y con goleada, pero nada más lejos de la realidad: 0-0 y poco bagaje ofensivo, con una defensa numantina pero esperada del contrario. No significa nada, en principio, recordando que en la única estrella conseguida en 2010 comenzaron perdiendo con Suiza en la fase de grupos.

Sin embargo, como suele ocurrir siempre en los debuts dubitativos o negativos, comienzan los debates de qué mejorar, quién tendría que haber jugado de titular, a quién y cuándo cambiar, etc.

El seleccionador nacional que cada español lleva dentro y que no podía dejar de pulsar El HuffPost, preguntándoos en una encuesta aún abierta por estas cuestiones y así mejorar y conseguir la segunda estrella, como uno de los tres principales favoritos que somos, junto a Francia y Portugal.

Unanimidad: decepción

Y el veredicto es prácticamente unánime: decepción, falta de ideas en ataque y necesidad de cambios en el once de Luis de la Fuente. Entre las decenas de respuestas recibidas predominan términos como el "penoso" de Yomismo, el "ridículo" de Acatucciano, un "muy malo" de Luis o el "fracaso" de Al, reflejo del mal sabor de boca que dejó una selección española incapaz de encontrar el camino del gol pese a partir como clara favorita.

Ferrán lamenta una de sus grandes ocasiones NurPhoto via Getty Images

Críticas al planteamiento y a la falta de profundidad



Uno de los lectores más críticos, J.B., considera que el problema estuvo tanto en la alineación como en la gestión del partido. "Muy mal planteado, jugadores fuera de su posición y los cambios tarde y mal", afirma. Además, reclama más protagonismo para futbolistas que, a su juicio, atraviesan un mejor momento de forma.

La sensación de lentitud y falta de recursos ofensivos también aparece de forma recurrente. "Mal. Sin ritmo, sin abrir el campo", resume Guenda. En una línea similar, Piwee lamenta que España jugara "muy lenta y sin ideas para romper la defensa" o Ali45, que califica el juego de "muy pobre" y que "no han dado la talla.

Otros lectores creen que el equipo pecó de prudencia. Felipe define el encuentro como una actuación "cobarde en ataque" y reclama una versión mucho más ofensiva frente a Arabia Saudí.

Las críticas llegan incluso al banquillo. Quemasda ironiza preguntándose si algunos jugadores "aún estaban en la piscina del hotel con un mojito", mientras que Palanganas dirige directamente sus reproches al seleccionador al asegurar que cambiaría "al seleccionador Mortadelo".

Mikel Oyarzabal, en el suelo, tras el triste empate de España contra Cabo Verde NurPhoto via Getty Images

Ferrán, Gavi y Rodri, los más señalados



Si hay tres nombres que aparecen repetidamente en las respuestas, son Ferrán Torres, Gavi y Rodri.

David Fernández considera que tanto Ferrán como Fabián deberían salir del equipo titular y apuesta por la entrada de Dani Olmo y Lamine Yamal desde el inicio. Luis también se suma a esa corriente y afirma que quitaría a Gavi y Ferrán Torres.

Acatuccitano va incluso más allá: "Cualquiera antes que Gavi y Ferrán. Y Rodri, veremos". Una opinión parecida comparte Jesús, que directamente cambiaría a Ferrán, Pedri y Gavi.

En el caso de Rodri, algunas críticas se centran en su estado físico. J.B. cree que el centrocampista del Manchester City se mostró demasiado lento y propone incluso la entrada de Martín Zubimendi para refrescar la medular.

Más protagonismo para Lamine Yamal



Entre las soluciones propuestas por los lectores hay un nombre que sobresale claramente: Lamine Yamal. David Fernández apuesta por situarlo en el once inicial frente a Arabia Saudí. Lo mismo plantea el lector que firma como Cabo Verde, que considera que el extremo del Barcelona debe ser titular desde el primer minuto.

La petición encaja con una de las críticas más repetidas tras el empate: la falta de desborde y velocidad en los metros finales o que "nadie encara en uno contra uno, no hay regate", como comenta kkkkk. Varios participantes reclaman extremos puros capaces de abrir defensas cerradas y generar situaciones de uno contra uno.

Fabián se lamenta por una ocasión fallada ante Cabo Verde ISI Photos via Getty Images

También hay espacio para la calma



Pero no todo es pesimismo y crítica. Esto no ha hecho más que empezar, no ha sido una derrota, todo depende de la selección y el grupo es muy asequible. Por eso, no todos los lectores creen que haya que encender las alarmas. "No es como se empieza, sino como se acaba", recuerda el usuario identificado como P, apelando a la paciencia en un torneo largo.

Marazuluy también mantiene la confianza pese al resultado: "Nada. España tiene buen equipo", responde cuando se le pregunta qué cambiaría para el siguiente partido. Mer opina en la misma línea calmada: "Los principios son siempre complicados. Hay que apoyarlos más que nunca. Eso es ser aficionado", escribe.

Un mensaje claro para Arabia Saudí



Si se agrupan todas las respuestas, las principales demandas de los lectores de El HuffPost son claras, para que tome note el seleccionador:

Más velocidad en circulación y transiciones.

Mayor presencia ofensiva.

Titularidad para Lamine Yamal.

Menos protagonismo para Ferrán Torres y Gavi.

Más profundidad por bandas.

Cambios más rápidos durante los partidos.

Algunos participantes llegan incluso a pedir una revolución completa. "Todo", responden escuetamente Yomismo y Gabi cuando se les pregunta qué modificarían para el próximo encuentro. El lector Al propone cambiar hasta "seis jugadores de la alineación titular".

Arabia Saudí aparece ahora como una prueba decisiva para comprobar si el tropiezo inicial fue solo un accidente o el síntoma de problemas más profundos en una selección que llegaba al Mundial con la vitola de candidata al título mundial.

Y qué mejor forma que olvidarse del mal sabor de boca que con unos entretenidos juegos que te propone El HuffPost, como este, esta prueba de selecciones, de los jugadores de la selección española, y de las canciones de los mundiales.