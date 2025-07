Jordi Évole le pregunta a Ricky Rubio si volverá a jugar al baloncesto: su respuesta da que pensar

Ricky Rubio ha roto su silencio. Referencia del baloncesto español, apartado de las pistas desde hace meses (más allá de un partido fugaz con el Barça el pasado junio), ha hablado sin rodeos y con la pausa que proporciona el retiro de la competición de alto nivel. Lo ha hecho en una emisión especial de Lo de Évole, este domingo, en La Sexta. Una entrevista grabada, paradójicamente, en el pabellón del Masnou Basquetbol, lugar en el que dio los primeros pasos de una brillante carrera deportiva que lo ha llevado hasta la NBA.

A lo largo de la conversación, Ricky Rubio ha repasado algunos de los episodios clave de su trayectoria, tanto en lo deportivo como en lo personal: la presión de haber debutado con solo 14 años, el desgaste que le ha provocado la fama, la muerte de su madre por un cáncer, el impacto del baloncesto en su vida familiar y los problemas de salud mental que le obligaron a parar. Entre todos esos temas, también ha asomado una de las cuestiones que lo persiguen desde su retirada: su futuro. “Estoy exprimiendo el máximo para saber si puedo”, ha confesado respecto a la posible vuelta, sin atreverse a cerrar ninguna puerta.

“Me gustaría jugar al baloncesto sin todo lo demás y sin ser Ricky Rubio”, ha apuntado en una frase tan reveladora como enigmática, en la que ha dejado claro que la decisión aún no está tomada: “No dejo un titular porque no lo sé ni yo". Pero cuando llegue el instante, solo se pedirá una cosa: estar en paz con lo que decida. “Me gustaría estar feliz con la decisión que tome, aunque todavía no la haya tomado”. Por ahora, ha elegido dar un paso atrás. "No voy a dar más entrevistas no quiero ser el foco".

La fama, el personaje y el negocio



Ricky Rubio ha contado cómo la fama lo obligó, desde muy joven, a interpretar un papel. "Era la sensación de YouTube. Me tuve que crear ese personaje, aunque no quisiera”, ha señalado. Aquella exposición no vino acompañada de fascinación por el entorno. “Fui allí a trabajar. En ningún momento me enamoré de sus tradiciones”, ha dicho sobre su paso por la NBA. Con el paso del tiempo, también ha desarrollado una visión crítica sobre el rumbo que ha tomado el baloncesto profesional. “Han convertido la NBA en un negocio. En la Euroliga ya pasa también, están llevando la Final Four a Abu Dabi. Se hace por dinero”.

La suya fue una carrera que empezó antes de tiempo. “No tuve adolescencia. No cambiaría lo que viví, pero me hubiera gustado disfrutar más como un adolescente. Prácticamente no tenía fines de semana desde los 14-15 años”, ha explicado. El esfuerzo continuado, la rutina, el miedo a no estar siempre a la altura, acabaron por pasarle factura. “Pensaba que en algún momento me iban a quitar los poderes. Te conviertes en un robot”.

Uno de los momentos más crudos de la conversación ha llegado cuando ha abordado su salud mental. “Un pensamiento muy difícil y no quiero magnificarlo, pero una de las noches en el hotel pensé: yo no quiero seguir con la vida”, ha confesado. Ha aclarado que fue un instante muy puntual, pero lo suficiente como para obligarse a parar. “Sabía que no era yo, que algo tomaba el control de mí mismo”. Esa crisis marcó su salida de los Cleveland Cavaliers y su renuncia al Mundial de 2023. “Cuando paro para no ir al Mundial parecía que mi vida no tuviese sentido”.

También ha hablado del coste que ha tenido el baloncesto en su vida personal. “Vivía desde el sufrimiento”, ha dicho, antes de relatar uno de los momentos que más le pesan. “A los 13 días dejo a mi mujer con mi hijo recién nacido con sus padres, con dos días de vida, porque tengo que jugar al baloncesto. Mirando hacia atrás digo: vaya salvajada”.

La entrevista ha terminado con el recuerdo de su madre, enferma de cáncer desde 2012 y fallecida en 2016. Rubio ha contado cómo, durante el All-Star, decidió regresar a Barcelona para verla. “Veo a mi madre como nunca la había visto”. En el viaje de vuelta, sintió que algo no encajaba. “Pensaba: no tengo que coger este vuelo. ¿Por qué tengo que ir a jugar?”. Pudo volver al finalizar la temporada y acompañarla durante varias semanas. “Mi padre me dijo: pensaba que no la ibas a volver a ver”.