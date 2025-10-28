Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La jueza del 'caso Negreira' cita al Barça como investigado por los pagos al vicepresidente de los árbitros
La jueza del 'caso Negreira' cita al Barça como investigado por los pagos al vicepresidente de los árbitros

El club azulgrana tendrá que rendir cuentas por el pago de siete millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante casi dos décadas.

Javier Hernández
Joan Laporta durante una intervención frente a los socios comisarios del clubMarc Graupera Aloma

La investigación sobre el 'caso Negreira' avanza y las instrucciones de la magistrada cierran cada vez más el círculo. Este martes, la jueza encargada del caso ha citado como testigo al expresidente del club blaugrana, Joan Gaspart, quien presidió el Barça entre el 2000 y el 2003, años en los que el FC. Barcelona estuvo pagando a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y que se alargó hasta 2014. El expresidente del Barça tendrá que declarar el próximo 6 de febrero.

Tras este anuncio, la jueza ha citado al club como investigado, por lo que será la vicepresidenta del club, Elena Fort, la que tendrá que personarse para declarar en nombre del club el próximo 27 de enero, tal y como recoge EFE.

Asimismo, la jueza ha solicitado, a instancias de la Fiscalía, los contratos originales del Barça con las empresas de Negreira, Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, en base a los cuales se justifican desde el club los pagos por asesoramiento arbitral remunerado desde 2001 hasta 2014.

En este sentido, la magistrada también ha pedido al club que identifique a los técnicos auxiliares que prestaron los servicios y que aporte los vídeos, documentos o informes originales en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento.

En lo que respecta al actual presidente del club, Joan Laporta, que también ejerció como tal entre 2003 y 2010, tendrá que acudir a declarar el 12 de diciembre, y aunque en un principio fue imputado en la causa, finalmente fue exculpado ya que los pagos habían prescrito.

Por su parte, la entidad catalana continúa manteniendo su inocencia, y asegura que el club "no ha cometido ninguna ilegalidad" durante los 18 años en los que se produjeron estos pagos, ya que se trataban de servicios de asesoramiento arbitral, y en ningún caso sirvieron para influir o sacar beneficio deportivo por los mismos.

Ese 12 de diciembre también tendrán que acudir a declarar como testigos dos exentrenadores culés, Luis Enrique, actual técnico del PSG, y Ernesto Valverde, entrenador del Barça entre 2016 y 2020

Hasta el momento, los expresidentes del Barça Sandro Rosell (2011-2015) y Josep María Bartomeu (2015-2021), señalaron el pasado 18 de septiembre, durante su declaración como investigados, que el pago realizado a Negreira durante sus mandatos se produjo simplemente porque ya se venían realizando desde hacía años y decidieron mantenerlos, ya que los informes eran de utilidad para los entrenadores desde un punto de vista deportivo.

En su declaración, Sandro Rosell señaló que en aquellos años al Barça no le hacía falta pagar a los árbitros para ganar, y destacó que tener jugadores como Messi o Piqué era el principal factor diferencial. Además, argumentó que de media, cada informe habría costado unos 250 euros, una cantidad que a todas luces era insuficiente para comprar favores arbitrales.

