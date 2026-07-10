Francia noquea a Marruecos, ya espera a España o Bélgica y deja al Mundial con un único superviviente no europeo

La Copa del Mundo 2026 se parece cada vez más a un campeonato continental europeo con un invitado de excepción. La victoria de Francia sobre Marruecos (2-0) en los cuartos de final ha dejado a Argentina como la única selección no europea que sigue con vida en el torneo y ha dejado patente que los problemas para los de Deschamps, cuando aparecen, son menos problemas.

Los franceses certificaron en Foxborough una clasificación que les sitúa a dos partidos del título y que, además, confirma una tendencia cada vez más evidente en este Mundial: el dominio de las grandes potencias europeas. Con la eliminación de Marruecos, la última representante africana, el Viejo Continente garantiza su presencia mayoritaria en las semifinales.

Ahora toda la atención francesa se dirige hacia Los Ángeles, donde este viernes se enfrentarán España y Bélgica por el último billete disponible hacia la penúltima ronda. De ese duelo saldrá el rival de los de Didier Deschamps.

La perspectiva resulta especialmente sugerente para la selección española. Francia fue precisamente el adversario al que derrotó España en las semifinales de la última Eurocopa, en uno de los encuentros más recordados del torneo continental. Dos años después, el destino podría volver a cruzar a ambas selecciones, esta vez con una plaza en la final de un Mundial en juego.

Mbappé vuelve a mirar a Messi

Más allá del pase a semifinales, la noche dejó otro capítulo en la carrera particular que Kylian Mbappé mantiene con Lionel Messi dentro de la historia de los Mundiales.

El delantero francés anotó el primer gol del encuentro y alcanzó los ocho tantos en esta edición, igualando al argentino en la carrera por la Bota de Oro del torneo.

Pero el dato va mucho más allá del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Con ese tanto, Mbappé se coloca ya a solo un gol de Messi en la clasificación histórica de máximos goleadores de la Copa del Mundo.

De la sorpresa marroquí a una despedida amarga

La otra cara de la moneda fue Marruecos.

Los Leones del Atlas llegaban a los cuartos de final después de firmar uno de los recorridos más convincentes del campeonato, pero esta vez ofrecieron una versión mucho más discreta de la que les había convertido en una de las "revelaciones" del torneo.

Las bajas, especialmente la de Ismael Saibari, pesaron sobre una selección que apostó por resistir y esperar su oportunidad, pero que apenas logró inquietar a Francia durante gran parte del encuentro.

La eliminación no borra, en cualquier caso, otro Mundial histórico para el fútbol marroquí. Después de convertirse en Qatar 2022 en la primera selección africana capaz de alcanzar unas semifinales, los norteafricanos vuelven a marcharse tras firmar una actuación notable y consolidarse entre las selecciones más competitivas del panorama internacional.

Francia, mientras tanto, sigue avanzando. Y ya espera rival entre España y Bélgica para un cruce que amenaza con convertirse en una final anticipada y que podría catapultar al equipo galo a su tercera final consecutiva, una barbaridad.