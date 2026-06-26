Carlo Rovelli, físico teórico cuántico, sobre el rearme de Europa: "La idea de que el ejército ruso es una amenaza para Europa es ridícula"

El físico teórico italiano Carlo Rovelli ha publicado recientemente su nuevo libro 85 segundos para la medianoche. El título hace referencia a la advertencia realizada por el Boletín de Científicos Atómicos, que este año ha fijado el Reloj del Juicio Final a 85 segundos para la medianoche, el momento más cercano a una catástrofe nuclear.

El libro del científico es toda una declaración de intenciones contra el rearme europeo. De hecho, en el subtítulo del libro se puede leer lo siguiente: "El argumento de un físico contra el rearme".

Rovelli ha concedido una entrevista al medio de comunicación británico The Guardian en la que ha argumentado por qué el rearme carece, en su opinión, de sentido. "La idea de que el ejército ruso sea una amenaza para Europa es ridícula. ¡Rusia ni siquiera puede llegar a Kiev! Hace unos años, Rusia representaba el 4% del gasto militar mundial y la OTAN, el 40%", ha indicado el físico teórico.

No obstante, el experto sí que ha señalado que es importante tener en cuenta que Rusia posee más de 4.000 ojivas nucleares. Ese es, según el científico, el motivo por el que "no podemos derrotar a Rusia", ya que el país presidido por Vladímir Putin "reaccionaría".

Carlo Rovelli ha alertado de que el principal problema que hace que el rearme sea entendido como una buena decisión es el miedo a poder ser atacado. "Estamos atrapados en una falta de confianza recíproca. Avanzamos como sonámbulos por estos patrones en los que todo el mundo se arma cada vez más y se vuelve más agresivo", ha asegurado.

"Tenemos al Gobierno francés diciendo que los franceses deben estar dispuestos de nuevo a sacrificar a sus hijos; al Gobierno británico diciendo que debemos estar preparados para la guerra porque podría ocurrir; al Gobierno alemán diciendo que todo este sentimiento antibélico en las escuelas no es bueno y que deberíamos cambiar la educación, hacer que la guerra resulte más aceptable. Todo esto está motivado por la idea de que Rusia está invadiendo Europa. Es una tontería", ha subrayado el físico teórico.