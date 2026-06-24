Aday Mara, de triunfar en la NCAA a ser una codiciada arma para la NBA: así es el gigante aragonés elegido en el puesto 12 del Draft

El día en el que Oklahoma City Thunder caía eliminada en el séptimo partido contra los San Antonio Spurs, un nombre se vinculaba todavía con más fuerza con el de la franquicia estadounidense, que en ese momento todavía era la vigente campeona de la NBA. Este no era otro que el de Aday Mara, un zaragozano de 21 años y 2,21 metros de altura que estaba jugando para los Michigan Wolverines de la NCAA con los que se ha proclamado campeón firmando en fase regular 12,2 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias.

Durante los siete partidos que duró la serie contra los Spurs, los jugadores interiores de los Thunder se vieron superados por los 2,24 metros del pívot francés Victor Wembanyama. A algunos, como a Chet Holmgrem, les ganó por su mentalidad, mientras que a otros, como el caso de Isaiah Hartenstein, por su velocidad y al resto por su altura y envergadura. Fue imparable.

En el Draft de este año, Mara, formado en el Casademont Zaragoza donde llegó a debutar en Liga Endesa, emergía como el principal jugador para contrarrestar al galo. Tiene el tamaño y la envergadura suficiente para contrarrestarle, una mayor corpulencia, un alcance de pie superior y una movilidad y agilidad casi únicas para un jugador de estas dimensiones.

Por ello, con el paso de los días su nombre fue ganando cada vez más peso alrededor de la franquicia de los Thunder hasta que este 23 de junio, en el siempre mágico Draft de la NBA, lo han seleccionado en el puesto número 12 siendo la selección más alta de un español desde el 5 de Ricky Rubio en 2009.

Además, el zaragozano también se ha convertido en el cuarto español en ser seleccionado en un puesto más alto en la historia del Draft de la NBA. Por supuesto, Pau Gasol, su gran ídolo, ocupa la primera posición con su número 3 del 2001 seguidos de Rubio y ese número 5 y el 11 de Fran Vázquez en 2005. Tras ellos ya está Aday.

Mara no solo ha entrado ya en el olimpo del baloncesto español en suelo americano -ya lo había hecho ganando la NCAA- si no que va a pelear desde el día uno por ganar el título, ya que los Thunder seguirán siendo los principales candidatos y tienen en su equipo al dos veces MVP Shai Gilgeous-Alexander.

"Creo que tenemos muchas oportunidades de poder ganar la NBA y después de hacerlo con Michigan te quedas con el sabor de boca de que quieres más. Me han dicho que es una de las mejores organizaciones para mejorar como jugador joven y creo que la oportunidad que tengo de venir a este equipo ha sido de de las mejores que había", ha asegurado nada más conocer su destino.

Como premio a esta selección, Mara firmará un contrato de 27 millones de dólares a repartir durante cuatro temporadas.

Su papel en los Thunder

Entre las características fundamentales del jugador, además de su tamaño y su presencia intimidatoria defensiva, también aparece la de una visión de juego que recuerda a la de su gran ídolo, Pau Gasol. Durante su tiempo en Michigan ha dejado jugadas y pases más propios de otro tipo de jugadores que de un 2,21 de altura.

Además, cada vez está desarrollando un mejor lanzamiento de larga distancia, algo que va a ser fundamental que evolucione todavía más de cara a abrir la pista en una NBA en la que el triple es una asignatura obligatoria para los jugadores interiores.

En cuanto a su función en OKC está todavía en el aire. La franquicia tiene que ver todavía qué hace con Hartenstein, el pívot titular, ya que deben ahorrar salarios y su nombre está encima de la mesa. También está la duda de Thomas Sorber, el otro jugador interior que seleccionaron en el Draft del año pasado y que se ha pegado toda la temporada lesionado por una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Luego, por supuesto, está Jaylin Williams, un jugador de menor tamaño pero que en quintetos pequeños ha ejercido en multitud de ocasiones el papel de teórico '5'.

Chet Holmgrem, el segundo jugador más importante del equipo tras Shai, podría encajar con Mara en pista de la misma forma en la que lo ha llevado haciendo junto a Hartenstein en las dos últimas temporadas.

De Larrea, el otro gran talento español elegido

La noche de los españoles en la NBA no solo ha tenido de protagonista a Mara, ya que Sergio de Larrea, el joven talento del Valencia Basket que hoy puede salir campeón de la Liga Endesa, ha sido seleccionado en el 25 por el equipo Los Ángeles Lakers para ser inmediatamente enviado a los New York Knicks y a continuación a los Dallas Mavericks.

El base vallisoletano de 1,98 metros ha ido rompiendo el molde y elevando el techo hasta el punto de ser pieza importante en el equipo de moda del viejo continente. Hay que recordar que Valencia Basket, además de estar a un partido del título nacional, también llegó esta misma temporada a la Final Four de la Euroliga.

De Larrea, que no se espera que vaya a Estados Unidos a corto plazo -de momento el curso que viene y si nada cambia seguirá en su actual club- , es otro de los pilares del baloncesto español que, tras unos años de sequía, vuelve a ver como una generación llama a las puertas del suelo estadounidense. De hecho, Baba Miller puede salir elegido esta misma noche en la segunda ronda del Draft.

Así que a los ya asentados Santi Aldama y Hugo González se suman desde esta pasada madrugada Aday Mara y Sergio de Larrea -veremos en unas horas Miller- para que, parafraseando al Team Rocket de Pokemon, el baloncesto español despegue de nuevo.