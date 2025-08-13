Montse Tomé habla claro tras ser relevada como seleccionadora nacional: "Estoy decepcionada"

La entrenadora asturiana Montse Tomé se ha sentido "decepcionada" con parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) porque "ha faltado claridad y no cumplir la palabra" sobre su renovación al frente de la selección nacional femenina absoluta, opción finalmente no ejecutada ya que ha sido reemplazada por Sonia Bermúdez.

En una entrevista para 'El Larguero' de la Cadena SER, describió una contradicción con Rafael Louzán, presidente de la RFEF: "Él siempre me ha transmitido mucho cariño, mucha cercanía, mucha confianza. Es verdad que quizás estoy un poco decepcionada por cómo se ha llevado todo porque me esperaba un proceso no tan largo. Creo que también en parte nos ha faltado un poco a la palabra que él especialmente me había dado de la continuidad, que sí he sentido que él estaba contento con mi trabajo".

"Pero todo lo que se ha sucedido después de la final, pues son cosas que me han costado asimilar, que entiendo perfectamente. Si lleva gente nueva a un ente como la federación y ahí buscan otro rumbo, esto es entendible. Pero lo cierto es que ese mensaje yo no lo tenía tan claro así y a mí se me ha transmitido otra cosa que, al final, pues lo que ha ocurrido ha sido totalmente diferente. Pero bueno, repito, el presidente me conocía antes de ser presidente y siempre ha sido cercano", añadió.

"Estoy decepcionada por cómo ha sucedido todo", apostilló Tomé antes de rememorar su despido. "Lo cierto es que nadie me lo comunica de Federación. Se lo comunican por un mensaje a mis agentes y es el lunes, yo creo que sobre las 14.00 o por ahí, si no me equivoco", indicó.

"Hasta entonces, sí que he podido hablar con el presidente después de la final. En ese sentido no he tenido por parte de la Federación la claridad en el mensaje que yo sentía o esperaba. Y bueno, el fútbol es así. Yo llevo relativamente poco en esto y siempre me han comentado: 'Vas a ser mejor entrenadora cuando te echen de algún lugar'. Son cosas que pasan en el fútbol y hay que seguir evolucionando. He pasado siete años maravillosos, estos dos últimos me han dado un crecimiento brutal, he disfrutado mucho y eso es lo que me llevo", dijo la técnica ovetense.

Luego habló sobre Reyes Bellver. "Es cierto que desde que ella entra, tampoco es que tenga mucho o haya realizado mucho trabajo con lo que es el 100% de la selección porque ahí el trabajo lo he realizado con mi equipo técnico y con todo mi 'staff'. En concentración, que sí que ella estaba allí, lo que me transmitía era todo positivo, que lo que íbamos haciendo era todo muy positivo. Tanto ella como dirección cuando han estado en Suiza, todo lo que íbamos haciendo era positivo", repitió.

"Incluso me habló de organigrama, donde las seleccionadoras que van a estar ahora iban a estar en otras selecciones. Incluso escenarios posibles futuros, donde en octubre íbamos a jugar un partido de la Nations donde nosotros hemos logrado esa clasificación, ideábamos dónde podrían ser esos partidos. Pero tampoco quiero centrarme mucho en esto, lo que sí en el mensaje es que por esa parte creo que se podría haber anticipado esta situación realmente entendible", argumentó.

"Esto es la élite, esto es el máximo nivel y cuando entra gente diferente puede buscar otras soluciones", aludió a la directora de Fútbol Femenino en la RFEF. "Yo creo que he sido una trabajadora que ha dejado todo en la selección, en el equipo. Me siento valorada, muy respetada por todas las jugadoras y simplemente ha faltado esa claridad y ese no cumplir la palabra. Pero esto es el fútbol, yo creo que avanzaremos, seguiremos y estoy feliz, en paz", aseveró Tomé.

"Mi equipo de trabajo me ha valorado mucho, el 'staff' me ha valorado mucho. Es cierto que he entrado en un momento complicado y hemos hecho, de un equipo prácticamente roto, un equipo con el que hemos podido disfrutar en la Eurocopa. Estoy muy agradecida a las personas que han confiado en mí. Es cierto que hay cosas que no elegimos, he aprendido mucho de todo, he tenido que solventar situaciones que ni por asomo pensaba y me he sentido querida, me he sentido valorada", recalcó.

"Por esa parte he estado feliz, he estado a gusto, he podido trabajar con las mejores jugadoras del mundo y eso es lo que me llevo. Soy una persona que no necesita mucho el reconocimiento a nivel exterior, sé lo que hago, sé cómo se han hecho las cosas, el trabajo que hay detrás y eso es algo que nosotros valoramos y estoy contenta, estoy muy agradecida por estos siete años por las personas que estaban, por las que están, porque me han hecho mejorar y por las futbolistas", afirmó.

"Me han llamado jugadoras del equipo, me han escrito mensajes, me han enviado mensajes... Me han escrito muchas jugadoras mensajes. Yo me he sentido siempre respetada por todas, me he sentido muy querida. Yo no valoro si lo ponen en redes o no", aseguró Tomé sobre su despedida.

"Tengo muchísimos mensajes de entrenadores de liga profesional masculina, de gente de la Federación que ha trabajado conmigo codo con codo. Me siento muy querida, muy valiente. Y no me fijo en si ellas lo han puesto en redes o no. De hecho, algunas están de vacaciones todavía. Sí que me han escrito, me han llamado y esto es real. He tenido con ellas una relación absolutamente profesional, muy profesional", subrayó.

"Siempre en esta Eurocopa y en este tiempo con ellas, el trato ha sido profesional con todas las futbolistas. Habéis visto los onces y nosotros hemos sido un equipo de trabajo que ha tratado igual a la 1 que a la 23. Le hemos dado importancia a la que jugaba y a la que no jugaba, y se ha visto. Hemos recuperado un equipo que el año pasado en los Juegos Olímpicos no tenía energía", recordó el bronce perdido en París.

"Dudo mucho de eso. Yo no soy consciente de nada de eso. Cuando hablo con el presidente, me ha transmitido que las jugadoras están contentas y ahí sí que, en cuanto a lo que yo sé y con las personas que he hablado y luego las mensajes que he recibido y las llamadas que he recibido de ellas, no diría que eso es así", negó Tomé las acusaciones a jugadoras.

"He demostrado que soy una persona diferente y creo que el trabajo que hemos hecho está ahí. Hemos llegado a una final de una Eurocopa, hemos conseguido ganar a Alemania, hemos conseguido muchas cosas que antes no se habían logrado y con profesionalidad en un contexto complejo. No sé si eso arrastra o no, yo quiero pensar que no porque creo que hemos demostrado, porque no he sido yo sola, siempre he estado muy bien acompañada, nuestro trabajo y nuestra labor", destacó Tomé.

"Con ellas nunca había tenido ningún problema, ni en mi etapa como segunda entrenadora. Por eso he podido liderar desde la confianza, desde el disfrute de dirigir a un equipo como éste y no pensando en esos momentos difíciles en Oliva, esa convocatoria que al final es la que nos da la posibilidad de jugar unos JJ.OO. por primera vez. Espero que eso no haya sido dos años después lo que haya decantado la balanza", confió.

"Entiendo que en el fútbol a veces pasan cosas que no esperas. Esto yo creo que no es una pregunta para mí. Mi labor está hecha, nuestra labor, porque ha sido un equipo técnico que me ha ayudado mucho, un 'staff' que ha estado pendiente de las futbolistas 24 horas", concluyó.