El Rayo Vallecano hace historia: jugará la final de la Conference League tras vencer 0-1 al Estrasburgo

Alemao celebra el gol de la victoria del Rayo Vallecano en el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League frente al Estrasburgo

El 7 de mayo de 2026 es una fecha que quedará grabada con letras de oro en la historia del Rayo Vallecano. El equipo dirigido por Iñigo Pérez ha vencido 0-1 al Estrasburgo y se ha clasificado para la final de la Conference League.

Sí, aunque muchos no pudieran imaginarlo al comenzar la temporada, el equipo del barrio madrileño de Vallecas disputará el próximo 27 de mayo, en Leipzig (Alemania), una final europea. El rival en el partido por el título será el Crystal Palace.

El Rayo Vallecano hizo uno de sus mejores partidos de la temporada en el momento idóneo. Los de Iñigo Pérez supieron sofocar un suave arreón inicial de los locales, aunque sin probar a Augusto Batalla, y crecieron sin precipitación con el balón, mientras el equipo francés no era lo suficientemente contundente en la presión. Así llegaron los avisos de Alemao, de cabeza con un paradón de Penders, y Jorge de Frutos, pero su tiro dentro del área se fue arriba.

El Rayo estaba muy cómodo, rozando el 70% de posesión en los primeros 20 minutos y conteniendo a un Estrasburgo que seguía sin rematar, ni siquiera a puerta, y solo dio un susto a la media hora con un mano a mano para Julio Enciso, pero en fuera de juego. Mientras tanto, Isi Palazón era omnipresente, siempre encontrando el espacio libre y cerca del 0-1 con un disparo lejano que rozó el palo.

El equipo de la franja estaba mereciendo más premio que el empate, en una primera parte de mucho compromiso y solidaridad ofensiva y defensiva, pero se resistía, hasta que apareció de nuevo Alemao, que puso el 1-0 en un rechace de Penders a remate de Florian Lejeune. El brasileño volvía a ponerse la capa de héroe rayista, como ya hizo en Vallecas.

Este gol, en un balón parado, animó el encuentro y también al Estrasburgo, que pudo empatar en un mano a mano de Guela Doué, que definió muy centrado y fácil para Batalla, en la única desconexión de los de Iñigo Pérez en una sobresaliente primera mitad.

Ya tras el descanso, Gary O'Neil introdujo más creatividad con Sebastian Nanasi, en un intento de revolucionar el partido. Pero el Rayo seguía muy bien plantado e incluso tuvo una ocasión clarísima en un nuevo tiro de Isi Palazón que despejó Penders. Aunque fue más clara la que De Frutos mandó arriba casi en área pequeña un remate con la derecha en un córner.

El de Navares de Enmedio también pudo culminar una rápida transición tras una recuperación en campo rival, pero tiró demasiado desviado. Y Sergio Camello, con un equipo francés más expuesto, remató al muñeco con Penders muy adelantado. Los madrileños perdonaban, aunque no sufrían ante un Estrasburgo muy desconectado, cuya ocasión más clara fue un remate a las nubes de El Mourabet tras un balón parado.

Al final, los de Iñigo Pérez sufrieron y Pep Chavarría realizó una salvada vital en el área a tiro de Valentín Barco. Aunque el protagonista en el descuento fue Batalla, al parar un penalti por mano de Óscar Valentín lanzado por Enciso. Un partido que tuvo de todo y con el que el Rayo hace historia, aunque le queda el último paso para cumplir del todo su sueño europeo.