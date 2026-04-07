El Bayern de Múnich vence 1-2 al Real Madrid de cuartos de final de la Champions League en un partido entre la goleada bávara y la remontada blanca

El delantero inglés del Bayern Munich, Harry Kane, ante el defensa del Real Madrid, Dean Huijsen, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el estadio Santiago Bernabéu.

El Bayern de Munich ha vencido al Real Madrid por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League en un partido trepidante que pudo acabar igual en goleada del Bayern que en remontada de los de Arbeloa. Ambos equipos tuvieron claras oportunidades en un partido físico y casi sin interrupciones, vibrante, pero al final los blancos tienen esperanzas para Múnich, aunque se vislumbra lo peor si tenemos en cuenta que los alemanes fueron superiores, mejor colocados, más incisivos, con un Olise imperial.

Primera parte: el Madrid las tiene, pero el Bayern domina y golpea primero

Antes de que se cumpliera el minuto ya tuvo una clara el Bayern de la mano de Laimer, pero el disparo no vio puerta. Se espera un equipo alemán rápido y letal en ataque, donde está a punto de batir el récord de goles en la Bundesliga que data del 72, a falta de seis jornadas.

Los teutones tenían las mejores ocasiones en los primeros minutos: una de falta y otra de córner, a punto del gol olímpico. Recuperaban rápido y el Madrid no lograba tener el balón e hilvanar. En el minuto 9 tuvieron los alemanes la más clara, casi en boca de gol que golpea mal Upamecano, con Lunin batido.

Llegó las dos primeras en el minuto 15 y 16, casi seguidas, con una que salvó Neuer a Mbappé. Por fin metía miedo en el cuerpo los de Arbeloa a los de Kompany. El Bayern no cedía pero los blancos volvían a avisar con un contraataque culminado con un disparo de Vinicius que para Neuer.

El Bayern seguía dominando, pero ahora no provocaba tanto peligro ni situaciones de gol, con un Madrid bien colocado en defensa, hasta que los merengues se lo pusieron fácil con un fallo sacando el balón, pero Lunin atajó a tiempo.

Sin embargo, el partido era un toma y daca por bloques, y llegaron otros minutos donde tuvo opciones el Madrid, sobre todo una ocasión de Mbappé que para un inmenso Neuer. Al final, los de Arbeloa tenían ocasiones más claras y el portero muniqués tenía que emplearse más. Volvió a tenerla Vini pero su disparo lejano atajó sin problemas Neuer.

Y llegó una mala noticia para el Real Madrid, que no era un gol, sino una amarilla innecesaria de Tchouameni que le impedirá estar en el Arena de Múnich. El Bayern seguía en área madridista pero no creaba ocasiones de gol, con un juego ya más trabado y menos rápido.

Parecía que el partido se calmaba algo, pero en el 41, en jugada por el centro, Luis Díaz marcaba el 0-1 en jugada hilvanada con Harry Kane. Ninguno de los dos estaba siendo el mejor de su equipo, pero marcaban las diferencias. Así acabó el primer tiempo, con un Bernabéu más en silencio y preocupado.

Segunda parte de locos: Bayern casi sentencia, pero el Madrid nunca se rindió

Ni los más pesimistas lo podían esperar. Apenas se había sentado el público tras el descanso y (no podía ser otro), Harry Kane ponía el 0-2 en el marcador. Muchos se temían lo peor, con un Bayern que nunca baja el ritmo y 150 minutos por delante entre ambos partidos.

En principio, el Madrid tiraba de lo que podía, más casta que fútbol, para recortar pronto y que no fuera una sangría. Era un espejismo porque los alemanes seguían dominando y teniendo ocasiones. Un Madrid cada vez más impotente intentaba algo, pero o no salía o no les dejaban los teutones. Se escuchaban algunos pitos.

Y la esperanza se tornó enfado, porque Vinicius se quedó solo en contraataque, en gol cantado, pero en el mano a mano con Neuer se escoró demasiado y su disparo pudo tocarlo el portero alemán para sacarla fuera. Era el minuto 62 y Arabeloa hacía doble cambio en el Madrid. Se iban Huijsen y Pitarch y entraban Militao y Bellingham.

Mbappé tenía la más clara para el Madrid con su disparo raso, pero una vez más Neuer evitaba el gol. El Bayern era mejor, pero el portero alemán había salvado dos goles al francés, y la volvía a tener otra Kylian que se va por poco. No se lo podía creer. Con un poco de suerte habría sido hasta posible incluso empatar.

El partido volvía a ser trepidante y llegaron más minutos de la locura. Por fin marcaba Mbappé en gran jugada de contraataque. El Madrid volvía a creer, pero el Bayern seguía avisando. Igual podía llegar el 1-3 que el 2-2.

La tensión se palpaba, con el 'toma y daca', en un esfuerzo físico de ambos tremendo. La tuvo de nuevo Mbappé desde lejos, pero se fue por poco.