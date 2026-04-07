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Fuentes aseguran que habrá un acuerdo EE.UU.-Irán antes del ultimátum de Trump
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Fuentes aseguran que habrá un acuerdo EE.UU.-Irán antes del ultimátum de Trump

Se agota el plazo en unas horas.

EFE
Donald Trump, en una reunión de la OTAN el passdo mes de enero
Donald Trump, en una reunión de la OTAN el passdo mes de eneroChip Somodevilla

EE.UU. e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN.

De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con "buenas noticias" previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.

EFE

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