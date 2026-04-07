Es oficial: ChatGPT, Google y otras empresas IA de EEUU están preocupadas por el avance de China y están ya colaborando en un frente común

China como objetivo, no solo en lo espacial. Open AI (Chat GPT), Google y Anthropic, grandes empresas tecnológicas del campo de la inteligencia artificial, están desarrollando una suerte de 'frente común' para contrarrestar el poderío del gigante asiático.

Al menos estos tres 'monstruos' de la IA han comenzado ya a colaborar. Como destaca el medio internacional Bloomberg, están compartiendo información a través de la organización sin ánimo de lucro Frontier Model Forum.

Esta entidad fue creada por Open AI, Google y Anthropic junto con Microsoft hace tres años para hacer una presión de bloque ante los ataques externos, los llamados intentos de destilación adversaria que violan sus términos de servicio.

Como añade Bloomberg, la destilación es una técnica que utiliza un modelo de IA 'maestro' de más antigüedad para entrenar un modelo de´ultima tecnología, denominado 'alumno' y basado en la réplica de las capacidades del original pero con un coste muy inferior a lo que supondría desarrollar un modelo desde cero.

En concreto, las tres empresas mencionadas inicialmente colaboran en su batalla contra empresas chinas que, según alegan las tres estadounidenses, están extrayendo y copiando resultados de sus modelos de IA para adaptarlos a los requerimientos tecnológicos y sociopolíticos de Pekín.

La queja no es únicamente contra grandes empresas de la competencia chinas; desde EEUU han dado la voz de aviso por copias de IA desarrolladas por usuarios, siempre con unos precios muy inferiores y con el atractivo de atraer clientes. Para el big three estadounidense es algo más que mero negocio, e instan al Gobierno de EEUU a proteger sus tecnologías por una cuestión de seguridad nacional.

De momento, OpenAI ha sido la primera en confirmar la posición conjunta, con el adelanto del envío de un memorandum a la Cámara de Representantes sobre las presuntas actividades ilegales por parte de China en este campo