Real Madrid vence por 3-2 al Atlético de Madrid en un derbi liguero trepidante, lleno de alternativas y polémica

Kylian Mbappé y Marcos Llorente durante el partido de la jornada 29 de LaLiga que Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid venció 3-2 al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga. Recordemos que en la primera vuelta los de Simeone ganaron 5-2 a los blancos. Un partido intenso, con alternativas continuas en el marcador, el doblete de Vinicius y la polémica por la expulsión por roja directa a Valverde.

Primera parte

Un comienzo trepidante, con dos ocasiones claras en los primeros 10 minutos: disparo al palo de Valverde y a continuación paradón de Lunin ante el disparo de Llorente.

Ambos equipos seguían creando peligro, en un choque intenso, como lo suelen ser entre ambos conjuntos madrileños. Llegaban bien a puerta y disparaban en cuanto tenían ocasión, sabedores de que en los derbis suele ser clave quien marca primero.

La tuvo más tarde Vinicius, mientras los rojiblancos cargaban su ataque en la banda de Fran García, hasta que llega el gol del Atlético en el minuto 32 tras una rápida transición y buena jugada que culminó Lookman con un remate por bajo a bocajarro.

El Real Madrid lo seguía intentando y a punto estuvo de empatar Tchouameni en el 41 y luego Güler en el 44, que despejó Musso, pero la primera mitad acababa con 0-1.

Segunda parte

Entró Giménez por Le Normand para la segunda parte, mientras Mbappé ya calentaba de cara a una remontada, pero llegó muy pronto, tras un penalti por zancadilla de Hancko a Brahim que Vinicius marcaba, y dos minutos más tarde, gol de Valverde, tras error del recién entrado Giménez. Una racha goleadora increíble del uruguayo, propia de un delantero.

Pronto reaccionaba Simeone, con un triple cambio en el 57: entraron Sorloth, Nico González y Nahuel Molina por Griezmann, Lookman y Johnny Cardoso. Lo intentaba en el 59 Julián Álvarez y salían Mbappé y Trent para sustituir a Pitarch y Carvajal. El partido seguía sin tregua y ambos con fe de victoria, y no tardó el Atlético en empatar con un trayazo desde fuera del área de Nahuel Molina.

Parecía que el Madrid había bajado el nivel, pero justo entonces, de nuevo alternancia en el marcador y se adelantan los blancos con golazo de Vini en el minuto 72, que ha vuelto a una buena racha goleadora.

Con el 3-2 volvía Bellingham, tras dos meses sin jugar, sustituyendo a Güler. El Real Madrid tenía más el balón y buscaba el cuarto de la tranquilidad, sabedores del vendaval que les podría llegar en los últimos minutos.

Y llegó de nuevo otra polémica arbitral en un derbi y con Munuera Montero: roja directa en el 76 a Valverde por una entrada-zancadilla que era una clara amarilla. Parecía que el VAR intervendría, pero finalmente no le llamaron y el mejor del partido quedaba fuera. El Bernabéu se indignaba

El Madrid comenzaba pronto a sufrir con 10, con una oportunidad al palo de Julián Álvarez y el Atlético volcado buscando el empate. Reforzaba Arbeloa la defensa con la entrada de Carreras, sustituyendo a Vini.

Les tocaba sufrir a los blancos 6 minutos más de descuento, con parada en palomita de Lunin en el 92 ante el remate de Sorloth y otro de Julián Álvarez, pero finalmente lograron aguantar el 3-2 con 10. El pulso de Liga con el FC Barcelona se mantiene, con 4 puntos de ventaja de los blaugrana.