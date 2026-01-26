Sergio Ramos, más cerca de ser el dueño del club en el que se formó como jugador

Sergio Ramos, ex del Sevilla y Real Madrid, a punto de comprarse el club en el que se formó

Propietario del club en el que se formó como jugador. Sergio Ramos, que todavía no ha anunciado su retirada como futbolista y que jugó hasta el pasado mes de diciembre en el Rayados de Monterrey, ha alcanzado un preacuerdo con los accionistas principales del Sevilla FC, según la Cadena SER, con los que negociará la compra del club de la primera división española y en el que militó en dos etapas.

La oferta, de alrededor de 400 millones de euros, se la comunicó Sergio Ramos a algunos accionistas del club hispalense hace dos semanas, aunque de manera informal. Después de esa reunión y el preacuerdo cerrado, se va a abrir un periodo de negociación exclusiva para analizar las cuentas.

El defensa andaluz se ha asociado para llevar a cabo toda la operación con el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, un holding futbolístico de capital estadounidense al que ha estado vinculado profesionalmente el técnico extremeño Antonio Cordón, actual director deportivo del Sevilla.