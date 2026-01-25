Tiene 86 años, es youtuber y lanza un consejo brutal a los jóvenes: "Elimina a la gente negativa, incluso si es tu propia sangre"

Seguramente has escuchado el popular refrán que dice dime con quién andas y te diré quién eres. Rodearse de buenas amistades es un consejo que solemos escuchar una y otra vez en la juventud por parte de nuestros padres.

En muchas ocasiones no le damos mayor importancia e incluso nos parece fastidioso y repetitivo. Sin embargo, con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de la relevancia que dicho consejo tiene en nuestras vidas.

Sandra Hart, una youtuber estadounidense de 86 años, habla para los micrófonos de Sprouht, un pódcast dirigido por el creador de contenido canadiense, William Rossy, en el cual profundiza sobre este asunto.

"Se absorbe en tu alma"

Para la longeva influencer las personas no son exitosas ni felices por falta de confianza propia y estar mal acompañados. "No creen en sí mismos y no tienen confianza. Puedes tener a muchas personas a tu alrededor que están celosas de ti, de tu éxito y ellos traen esta negatividad a tu alrededor y simplemente se absorbe en tu alma y tu psique", manifiesta.

La mujer es contundente y enfatiza en lo primordial que es cuidar nuestro entorno social a toda costa. "Incluso si es un miembro de la familia, si tú tienes personas alrededor que son negativas, que te están diciendo cosas negativas sobre ti, tienes que dejarlo ir, porque eso te detendrá y te impedirá ser feliz", declara Hart.

"Muchas personas me han contactado y me han dicho que es muy difícil dejar ir a la familia, pero una vez que lo hicieron se alejaron, sintieron que algo se les quitaba del alma y podrían llevar una mejor vida", complementa Hart.

Respecto a cómo percibe la sociedad actual en comparación de cómo vivió su juventud, Sandra afirma que con el tiempo la gente ha perdido los valores. "Las personas eran más honestas, eran más cariñosas, y tenían mejores morales, mejores éticas. No sé qué está pasando hoy, que parece que la ética y los morales hubieran salido volando por la ventana", sostiene la misma.

"Realmente tenemos que volver a preocuparnos unos a los otros, en vez de ser tan narcisistas", concluye la mujer de 86 años.