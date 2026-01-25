Multan con 93.400 euros a un casero por meter a una familia en una caseta de jardín de 25 metros cuadrados: "Totalmente inadecuado para vivir"

¿Quién no se quiere sentir cómodo en su propia casa? A la hora de buscar un piso, las personas siempre buscan un precio asequible pero también, por supuesto, unas condiciones dignas, algo totalmente lógico al tratarse del hogar de una persona o grupo de personas.

Lamentablemente, los abusos por parte de los propietarios en este sector son un tema recurrente, fijando muchas veces un precio exorbitante y ofreciendo viviendas con características que no son acordes al anuncio.

España no es el único país que padece una problemática con relación al sector inmobiliario. El pasado domingo 18 de enero, la BBC publicó un artículo que expone las denigrantes condiciones en las que vivía una familia en un municipio al oeste de Londres.

Una caseta de jardín como vivienda

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Hounslow. Allí, el propietario Rajinder Singh Pander decidió convertir una estructura auxiliar en el fondo de su jardín en una vivienda de apenas 25 metros cuadrados. En ese espacio minúsculo vivía una familia entera: una pareja joven y su hijo pequeño.

La gravedad del asunto radica en la reincidencia. El ayuntamiento ya había notificado a Singh Pander que la edificación era insegura y debía ser demolida. El hombre hizo caso omiso a esa advertencia y después de que las autoridades comprobaran que la familia estaba viviendo en un lugar "totalmente inadecuado para que la gente viviera allí", según Tom Bruce, concejal del ayuntamiento, el individuo fue multado con 93.400 euros.

En el tribunal, el juez consideró que el delito estaba en el "extremo superior de la culpabilidad negligente", según expone el medio británico.

"Esta acusación continúa con nuestro mensaje claro de que no toleraremos a los propietarios que antepongan el beneficio a la seguridad de las personas", manifiesta Bruce.

"Siempre tomamos medidas de aplicación contundentes contra quienes deciden incumplir la ley y socavar la seguridad de los residentes", concluye el representante político local.