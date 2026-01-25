Siguen las protestas en Minneapolis con dos muertos a manos del ICE y una contundente carta de Barack y Michelle Obama

Un cartel se levanta en apoyo de Renee Good y Alex Pretti durante una protesta pacífica en apoyo de un hombre de 37 años asesinado a tiros por oficiales de inmigración en Minneapolis el sábado por la noche en Olvera Street en Los Ángeles.

La situación en Estados Unidos ha entrado en una fase de máxima tensión política y social tras el despliegue masivo del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en varios estados, entre ellos Minnesota. El detonante inmediato ha sido la muerte de dos civiles por disparos de agentes federales en Minneapolis en menos de un mes, el último de ellos un enfermero que grababa una protesta con su teléfono móvil.

El episodio más grave ocurrió este sábado con el tiroteo mortal de Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, lo que ha intensificado unas protestas que ya venían creciendo contra las políticas migratorias de la Administración Trump.

¿Qué ha pasado en Minneapolis?

Durante un operativo del ICE en Minneapolis, agentes federales abatieron a tiros a Alex Jeffrey Pretti, enfermero, mientras grababa con su móvil una manifestación contra las redadas migratorias.

Las autoridades federales sostienen que Pretti portaba un arma y que los agentes actuaron en defensa propia. Sin embargo, los vídeos difundidos en redes sociales contradicen esa versión: muestran a Pretti con un teléfono móvil en las manos, sin que en ningún momento desenfundara un arma.

Según los testimonios y las imágenes, una vez reducido en el suelo, inmovilizado y desarmado, recibió diez disparos. El caso recuerda a otro incidente reciente en la misma ciudad, donde Renée Good, de 37 años y madre de tres hijos, murió también por disparos de agentes del ICE durante una intervención similar.

En menos de cuatro semanas, dos civiles han muerto en Minneapolis en operaciones federales, un hecho que ha disparado la indignación ciudadana.

¿Por qué hay enfrentamientos con el ICE?

El origen del conflicto está en el endurecimiento de la política migratoria desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. En este nuevo mandato, el ICE ha recibido más financiación, más efectivos y mayor margen de actuación, especialmente en ciudades gobernadas por demócratas.

El objetivo oficial del despliegue es detener y deportar a inmigrantes que no cumplan la legislación vigente. Según datos difundidos por la propia Administración, el ICE habría deportado ya unas 605.000 personas en todo el país y mantiene alrededor de 65.000 inmigrantes retenidos.

En Minneapolis, estas operaciones se han traducido en redadas masivas, miles de detenciones y presencia constante de agentes armados en barrios residenciales, lo que ha provocado protestas multitudinarias y enfrentamientos directos con la población.

La fiscal general pide las listas de votantes de Minnesota

La crisis dio un salto político cuando la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, solicitó formalmente al estado de Minnesota las listas de votantes. La medida, según Bondi, busca "terminar con el caos" en Minneapolis.

La petición ha generado un terremoto político. Senadores demócratas como Chris Murphy denunciaron que el uso del ICE va más allá de la inmigración y la seguridad. Según Murphy, se trata de una herramienta de presión política para influir en elecciones en estados clave.

"Esto nunca se ha tratado de seguridad ni de inmigración. Es un pretexto para que Trump se apodere de las elecciones en estados en disputa", afirmó el senador en un vídeo difundido en redes sociales. Bondi confirmó la existencia de la carta en una entrevista con Fox News, aunque evitó dar detalles sobre su contenido.

La familia de Alex Pretti acusa al Gobierno de mentir

La tensión aumentó aún más tras el comunicado de Michael y Susan Pretti, padres del enfermero fallecido. En un mensaje difundido en redes sociales, acusaron a las autoridades federales de difundir "repugnantes mentiras" sobre su hijo.

Según su relato, Alex no llevaba ningún arma. En las imágenes se aprecia que sostenía el teléfono móvil con la mano derecha y que levantó la izquierda para intentar proteger a una mujer que estaba siendo reducida por el ICE, mientras era rociado con spray de pimienta. "Es evidente que Alex no tenía un arma en la mano cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes del ICE de Trump", afirmaron sus padres.

Barack y Michelle Obama han hablado: "Esto tiene que terminar"

El expresidente de EEUU, el demócrata Barack Obama, ha expresado en X (antes Twitter), su consternación por lo que está ocurriendo en Minnesota: "El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque a nuestros valores fundamentales como nación", ha escrito en la red social.

En el tuit han incluido una carta de Barack y su esposa Michelle, lamentando la situación. "Muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque", dice la misiva, añadiendo esperar que "los agentes federales actúen de manera legal, responsable y transparente".

Pero van más allá, calificando la actuación del ICE como "tácticas sin precedentes… calificadas como vergonzosas, ilegales y crueles", y añaden que "las explicaciones oficiales no están respaldadas por ninguna investigación seria y parecen estar contradichas por las imágenes de vídeo".

Concluyen diciendo que "depende de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir responsabilidades al gobierno".

Un conflicto que va más allá de Minnesota

Lo que ocurre en Minneapolis es ya un símbolo nacional. Para sus críticos, el ICE se ha convertido en un instrumento de intimidación política y social, especialmente en ciudades progresistas. Para el Gobierno, las protestas son una respuesta al cumplimiento estricto de la ley.

Con muertes civiles, protestas masivas, acusaciones de manipulación electoral y un clima de polarización extrema, la pregunta ya no es solo qué está pasando en Minnesota, sino hasta dónde puede llegar la confrontación entre el poder federal y una parte creciente de la ciudadanía estadounidense.