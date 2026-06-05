Florentino contraataca a Riquelme y su bomba Haaland: "El martes haremos la mayor oferta de la historia del Real Madrid"

La campaña electoral del Real Madrid sigue subiendo de temperatura día a día y hora a hora. Parecía imposible hace diez días, pero la cosa parece que está menos clara de lo que apuntaba.

Apenas un día después de que Enrique Riquelme agitara el panorama madridista con la promesa de fichar a Erling Haaland si gana las elecciones del próximo domingo, Florentino Pérez ha decidido responder. Y lo ha hecho con otro anuncio de enorme impacto.

El actual presidente del Real Madrid aseguró este jueves en el programa Horizonte que, si resulta reelegido, intentará el fichaje más caro de la historia de la entidad blanca.

Una operación de 150 millones

Florentino desveló que el próximo martes presentará una oferta cercana a los 150 millones de euros por un futbolista que actualmente milita en "un importante club de la Champions", din embargo, evitó revelar su identidad.

Lo único que aclaró es que no se trata ni de Erling Haaland ni de Michael Olise, y que tampoco juega en la Premier League. "Voy a hacer una oferta por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que pagaría el Real Madrid por un traspaso en toda su historia", afirmó.

La cifra superaría cualquier desembolso realizado anteriormente por el club blanco y se convertiría en uno de los movimientos más importantes del mercado internacional.

Dumfries, Mourinho y Konaté

El dirigente madridista también confirmó que Denzel Dumfries se incorporará al Real Madrid si gana las elecciones. El lateral neerlandés se sumaría a otros dos nombres ya anunciados durante la campaña: el central Ibrahima Konaté y José Mourinho como entrenador.

Precisamente sobre el técnico portugués, Florentino mostró un entusiasmo especial. "Mourinho nos enseñó una competitividad muy grande. Ganó la Liga de los récords y después de que se fuera ganamos seis Copas de Europa fruto de esa competitividad que nos dio", afirmó.

Según explicó, el entrenador portugués está "muy ilusionado" con la posibilidad de regresar al Santiago Bernabéu.

La respuesta a Haaland

Más allá de los anuncios, una de las declaraciones más contundentes de la noche llegó cuando fue preguntado por la promesa de Riquelme de fichar a Haaland. Florentino fue tajante. "Todos lo han desmentido. Lo desmiente el padre, el representante y el club. Pues es un farol", afirmó.

El presidente blanco aseguró además que la candidatura de su rival está basada en "muchos faroles" y pidió que no se genere inestabilidad en el club. Las palabras suponen la respuesta más directa hasta ahora al movimiento electoral realizado por Riquelme durante su entrevista televisiva del miércoles.

Una campaña cada vez más agresiva

La confrontación entre ambos candidatos se ha convertido en el gran eje de unas elecciones inéditas en el Real Madrid. Florentino también aprovechó su intervención para cargar contra el entorno de su adversario, al que vinculó con dirigentes de una etapa que calificó como una de las más complicadas de la historia reciente del club.

Mientras tanto, la batalla electoral continúa trasladándose a los medios de comunicación casi a diario. Y si Riquelme había acaparado los focos con el nombre de Haaland, Florentino ha respondido elevando la apuesta: un fichaje secreto de 150 millones de euros que, según promete, rompería todos los récords del Real Madrid.