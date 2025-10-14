Un mítico exjugador del Real Madrid revela que siempre se ha escrito mal su nombre en su camiseta: "Jugué muy bien en ese partido y, como soy supersticioso, decidí seguir llamándome así"

Un error que cambió una carrera deportiva. Casemiro, el mítico exjugador del Real Madrid, ha contado que siempre se ha escrito mal su nombre. Realmente se llama Casimiro y no Casemiro como internacionalmente se le conoce.

En concreto, el nombre completo del futbolista brasileño es Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro. Por lo que llamarle Casemiro (pese a que él mismo fue quien impulsó la utilización de ese nombre) no es correcto.

El centrocampista abandonó el Real Madrid en el verano de 2022 tras pertenecer durante una década al club blanco. Su estancia en el equipo fue tremendamente exitosa y conquistó un total de 18 títulos: cinco Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Casemiro (o mejor dicho Casimiro) es en estos momentos jugador del Manchester United, club en el que recaló tras salir del Real Madrid. Y recientemente ha concedido una entrevista al medio de comunicación One Football en la que ha esclarecido cuál es su nombre real y la razón por la que no se le llama así.

El brasileño ha aclarado que "me llamo Carlos Henrique Casimiro, con i, no Casemiro". Pero en un error en la serigrafía de su camiseta en uno de los partidos que disputó en el Sao Paulo (el primer equipo profesional del que formó parte el centrocampista) hizo que se le conociera como Casemiro para el resto de su trayectoria.

En la entrevista, el futbolista ha contado que "recuerdo que jugué un partido con el Sao Paulo y el club se equivocó de nombre. Lo escribieron con E". Curiosamente, la actuación del brasileño fue muy buena en ese encuentro, por lo que decidió quedarse con su 'nuevo nombre'.

"Jugué muy bien en ese partido y como soy una persona supersticiosa, dije: 'No hay necesidad de cambiarlo, déjenlo así, las cosas van bien'", ha explicado el centrocampista, quien ha destacado que "fue un error en un partido, ¡y el nombre se quedó por siempre!".