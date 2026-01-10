53.900 euros al año: así son los sueldos en Alemania en 2026 y la profesión que cobra el doble que el resto

Ingeniero sosteniendo una computadora portátil en una fábrica entre máquinas y transportadores

Ganar bien en Alemania depende de mucho más que del esfuerzo personal. El último Informe de Salarios 2026, elaborado a partir de más de 1,3 millones de datos analizados por Stepstone, dibuja un mapa claro de quién progresa y quién se queda atrás en el mercado laboral alemán.

La cifra de referencia es 53.900 euros brutos anuales, el salario medio actual en el país. A partir de ahí, las diferencias se disparan según la profesión, el sector, la región… y también el género.

No todos los estados federados juegan en la misma liga. Hamburgo lidera el ranking salarial en 2026, con una media de 60.000 euros, seguida de Baden-Württemberg y Hesse, ambos claramente por encima del promedio nacional.

En el lado opuesto, los Länder del este siguen arrastrando la brecha histórica. Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia-Anhalt y Turingia se mantienen por debajo de los 49.000 euros anuales, confirmando que la reunificación económica aún no se ha completado del todo.

Si se baja al detalle urbano, hay una ciudad que destaca sin discusión: Múnich, donde el salario medio alcanza los 64.750 euros, convirtiéndola en la capital salarial de Alemania.

Elegir carrera sigue siendo decisivo. En lo más alto de la escala salarial vuelven a situarse los médicos, con un salario medio de 105.500 euros anuales, prácticamente el doble de la media nacional.

Tras ellos aparecen perfiles técnicos y altamente cualificados, como la ingeniería, el desarrollo técnico, la informática y la gestión empresarial, todos con sueldos claramente por encima de los 65.000 euros.

En cambio, sectores como la producción de alimentos, la gestión administrativa, las ventas o la artesanía se mueven en cifras mucho más ajustadas, por debajo —o apenas por encima— de los 47.000 euros.

No solo importa qué haces, sino dónde lo haces. El informe señala al sector bancario como el más lucrativo, con salarios medios superiores a los 70.000 euros. Le siguen la industria aeroespacial, los seguros y la farmacéutica.

En contraste, la hostelería, la agricultura, la pesca y buena parte de los empleos vinculados al ocio y el turismo continúan entre los peor remunerados del país.

A pesar de los avances, en 2026 las mujeres siguen cobrando menos que los hombres en Alemania. El salario medio masculino se sitúa en 55.900 euros, frente a los 50.500 euros de las mujeres.

Incluso corrigiendo por formación, sector, tipo de jornada y nivel de responsabilidad, la diferencia no desaparece del todo, lo que confirma que la brecha salarial sigue siendo un problema estructural.