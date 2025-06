Aranceles Donald Trump en directo: Trump y Xi Jinping hablarán probablemente esta semana, según la Casa Blanca 

Dónde si no en X iba a anunciar Elon Musk que ponía fin a su etapa como empleado especial del Gobierno estadounidense. El magnate ha estado cuatro meses al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), y aunque no haya logrado todos sus objetivos, los estragos de la oficina son todavía incalculables. “La misión DOGE solo se fortalecerá con el tiempo, a medida que se convierta en una forma de vida en todo el Gobierno”, escribió el propio Musk en su anuncio de despedida. Tanto él como Trump y sus adeptos han insistido en la idea de que si se va es porque ha agotado el periodo máximo que puede desempeñarse como empleado especial del Gobierno y, si bien es cierto, no deja de ser parte de un relato interesado. ¿Acaso alguien duda de que, si Elon Musk quisiera seguir, fuera donde fuera, Donald Trump no le buscaría el hueco? El hombre más rico del mundo fue el mayor donante individual en la historia de Estados Unidos y, con las elecciones intermedias a la vista, Trump precisa que siga tirando de billetera. No, Elon Musk se va porque se ha dado cuenta de que presidente solo hay uno, sea su amigo o no, y de que, si continúa desatendiendo a sus empresas, sobre todo Space X y Tesla, quizás lo que se vea recortada sea su inmensa fortuna.

Más allá de las excusas que Musk pueda poner, como su oposición a la Big Beautiful Bill [sic] de Donald Trump, el magnate lleva ya un tiempo deslizando la idea de abandonar la primera línea política. Durante estos meses, la atención sobre su figura aumentaba al mismo ritmo que caían los beneficios de Tesla. De igual modo, la confianza de sus inversores descendía de forma proporcional a los despidos masivos de empleados gubernamentales y la abolición de oficinas impulsados por DOGE. A principios de mayo, de hecho, la junta directiva de Tesla advirtió a Elon Musk de que debería pasar más tiempo en la empresa. Según publicó el Wall Street Journal, incluso iniciaron la búsqueda de un nuevo CEO para la compañía. En diferentes ocasiones, también estos últimos días, el propio Musk se mostraba disgustado por el hecho de que algunas personas decidieran incluso quemar sus vehículos. Y no solo en Estados Unidos, también en Europa, debido a la injerencia del magnate en la política británica o alemana, donde apoyó sin fisuras a la extrema derecha.