Surge la lista de los ejércitos más poderosos del mundo y esta es la muy notable posición de España

España ha logrado avanzar en el ranking militar global elaborado por la plataforma especializada Global Firepower, situándose en el puesto número 17 de un total de 145 países analizados en 2025. Este ascenso de tres posiciones respecto al año anterior refleja una mejora significativa en sus capacidades estratégicas, operativas y logísticas.

Con una puntuación de 0,3242 en el índice PowerIndex —donde 0 representa la perfección militar—, España se posiciona por delante de países como Ucrania, Polonia, Arabia Saudí y Suecia, y muy cerca de potencias como Irán, Israel y Alemania. Este avance se atribuye a una combinación de factores: el aumento del presupuesto de defensa, la modernización de sus fuerzas armadas y su papel activo en misiones internacionales bajo el paraguas de la OTAN y la Unión Europea.

Las Fuerzas Armadas españolas cuentan con unos 120.000 efectivos en activo, distribuidos entre el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. Este último ha sido clave en el ascenso español, con más de 500 aeronaves, incluyendo cazas Eurofighter y F-18, y una destacada presencia en aviones de transporte, entrenamiento y misiones especiales.

En el ámbito naval, España opera más de 150 unidades, entre ellas el portaaeronaves Juan Carlos I y varias fragatas F-100, consolidando su capacidad estratégica en el Mediterráneo y más allá. Además, su industria de defensa —con empresas como Indra, Navantia y Airbus— refuerza su autonomía tecnológica y su proyección internacional.

Este reconocimiento llega en un contexto de tensiones geopolíticas y desafíos globales, donde la capacidad de respuesta y la interoperabilidad con aliados se han convertido en elementos clave. España, aunque no forma parte del top 10 mundial, se consolida como una potencia militar relevante en Europa, con un papel cada vez más activo en la defensa colectiva y la seguridad internacional.