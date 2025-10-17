Defensa sale en defensa de España: "Somos el cuarto país que más aporta a la OTAN en capacidades y misiones"

Defensa sale en defensa de España. Un trabalenguas con sentido, porque la secretaria de Estado del ramo ha hecho un alegato a favor del papel clave de nuestro país en la OTAN en plena tormenta de amenazas de Donald Trump. Si el líder de EEUU —y de facto de la alianza— prometía castigos por la baja aportación de España en porcentaje de PIB, este viernes María Amparo Valcarce, la número dos del Ministerio, ha puesto en valor el peso de España como "socio fiable y solidario" en la OTAN.

Valcarce ha intervenido en la inauguración del VII Foro de Defensa de elEconomista, donde ha señalado que España es el octavo país que más gasta en cuestiones de defensa dentro de la OTAN, independientemente del PIB. Para la mano derecha de Margarita Robles, la pelea porque Sánchez no quiera pasar del 2'1% al 5% firmado por todos los miembros atlánticos —como no deja de recordar el 'jefe' de la OTAN— es secundario, "porque con ser importante la inversión financiera, todavía lo es más que seamos capaces de invertir en capacidades operativas".

Al respecto, la secretaria de Estado ha querido remarcar que España sube al cuarto puesto de entre los 32 miembros OTAN en cuanto a la aportación total "en capacidades operativas, participación en misiones, operaciones y actividades aliadas".

"Demuestra que la inversión financiera, siendo muy importante, es solo uno de los indicadores", ha querido añadir. Lo ha hecho, además, dando el dato de que nuestro país superará los 33.000 millones de euros de gasto en asuntos militares este año, alcanzando un 2% del PIB e igualándose con otros países de nuestro entorno como Alemania, Bélgica o Portugal, según Valcarce.

La secretaria de Estado no ha querido, empero, entrar directamente a las amenazas de Trump, quien recientemente dejó caer su intención de "expulsar" a España de la OTAN por lo que considera una "falta de respeto grandísima" para con el resto de países aliados.

En sendas explosivas declaraciones se abría a castigos, concretados este martes en una amenaza comercial, la de imponer "sanciones" a través de unos aranceles especiales. Si bien estos no podrían ser directos de país a país por tener que negociarlos con la UE, sí podría aplicar gravámenes a productos que castiguen especialmente a la economía española.

Al respecto, el Gobierno tampoco ha querido entrar al cuerpo a cuerpo en los últimos días, restando relevancia a una expresiones un tanto informales. La respuesta más significativa la daba, no obstante, la propia titular de Defensa.

Este jueves, desde Bruselas, Margarita Robles rechazaba la opción de subir hoy por hoy el porcentaje de PIB destinado a la res militar, pero no lo descartaba en un futuro, bajo la ambigua fómula de "en diez años ya veremos". Esta era la primera vez que el Gobierno salía del 'no' rotundo a pasar del 2'1% repetidamente defendido por Sánchez y el resto de ministros pese a haber firmado en la cumbre de La Haya el compromiso del 5% de aquí a 2035.