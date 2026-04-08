Cunde el alivio: bolsas disparadas y crudo a la baja tras el alto el fuego entre EEUU, Israel e Irán

El petrolero Luojiashan, anclado en Mascate (Omán), en medio del conflicto entre EEUU e Israel con Irán, el 7 de marzo de 2026.

El mundo está muy necesitado de buenas noticias y esta noche ha habido una, con todas las dudas e incertidumbres que arrastra: hay un alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. El acuerdo para que callen las armas es inmediato y las negociaciones para que se haga permanente empiezan el viernes en Pakistán, país que ejerce como mediador y que esta noche ha arrancado a las partes dos semanas de calma.

El visto bueno de EEUU al pacto llegó a 90 minutos de que acabase el ultimátum del presidente norteamericano, Donald Trump, para que se abriera por completo el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, acabaría con la "civilización" iraní "en una noche". La línea roja, nunca escuchada al líder de la nación más poderosa del planeta, ha quedado sin cruzar.

Las noticias de la madrugada han generado un alivio inmediato en las poblaciones de Oriente Medio, que no tendrán que mirar al cielo esperando un ataque, pero también en los mercados petroleros y en las bolsas, sensibles a una crisis que supera las conocidas en los años 70 del pasado siglo. Pese a todo, hay proyecciones económicas severas por la inestabilidad energética y la reconfiguración comercial que pueden llegar a 2030. Hay que recuperar los flujos marítimos y las plantas energéticas dañadas, todo caro y todo lento.

El barril de petróleo brent para entrega en junio se hunde este miércoles más del 12 %, hasta situarse en los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres, tras el esperado acuerdo. A las 7:00 horas de este miércoles, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del brent baja el 12,55 %, hasta los 95,53 dólares el barril.

Durante esta madrugada, tras conocerse que se había alcanzado ese acuerdo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo del ultimátum que había dado Donald Trump a irán, el petróleo ha llegado a caer hasta un 16 % y ha tocado un mínimo en los 91,70 dolares.

De la misma manera que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) baja con fuerza este miércoles antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos. Retrocede el 14,48 %, hasta los 94,9 dólares. El brent ya cerró la víspera con una leve caída del 0,46 %, hasta los 109,27 dólares, mientras el mercado estaba muy pendiente del vencimiento del ultimátum impuesto por la Casa Blanca.

Asia, en verde y Europa, desperezándose

Las principales Bolsas asiáticas también registraban fuertes avances tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán, mientras que los futuros de las Bolsas europeas apuntaban a ganancias superiores al 5% a poco más de una hora para su apertura.

En concreto, el Nikkei japonés escalaba un 5,3%, mientras que el Kospi surcoreano subía un 6,7%. Por su parte, el índice Shenzhen de China se revalorizaba un 4,1% y la Bolsa Hong Kong, que hoy volvía a la actividad tras varios días festivos, avanzaba más de un 3%.

Los futuros de las Bolsas europeas también apuntaban a fuertes ganancias en la apertura de este miércoles, superiores al 5% en el caso del Euro Stoxx 50 y de la Bolsa de Fráncfort, y de más del 2% en el resto de plazas del Viejo Continente.

En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones registran ascensos del 2,3% y los del Nasdaq, del 3,2%.

En España, el Ibex 35 partirá hoy desde los 17.444 puntos tras cerrar ayer con un descenso del 0,64%.

Desde ya

Donald Trump ha aceptado suspender los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, siempre que el país centroasiático acepte la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense, en un mensaje publicado a través de su red social, ha especificado que "se tratará de un alto el fuego recíproco" y ha justificado esta decisión en que EEUU ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" tras la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Además, Trump ha garantizado que está "muy avanzado" un "acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y en Oriente Próximo" agregando, a su vez, que la República Islámica ha enviado una "propuesta de 10 puntos" que podría servir como "base viable sobre la cual negociar".

Por su parte, las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

La circulación naviera en torno al estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial, ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra. Irán implementó un cierre de facto de este paso marítimo, aunque el país centroasiático permitía el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

Trump había advertido a Irán de que si no reabría este paso estratégico, el país podría ser arrasado "en una noche", amenazando con volar puentes y atacar sus centrales eléctricas para llevar al país "a la Edad de Piedra".