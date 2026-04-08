Este momento de Shakira ya lleva más de medio millón de reproducciones: pone de ejemplo a España

La esperada entrevista de la cantante colombiana Shakira con Henar Álvarez en el programa de TVE Al cielo con ella ha dejado multitud de titulares. Durante la conversación, la artista de trayectoria mundial ha hablado de su gira, de su exmarido Gerard Piqué o hasta de cómo gestiona la fama y las redes sociales con sus hijos.

Esta última respuesta se ha hecho viral en X, ya que ha sido muy aplaudida. En ella, Shakira, que elogiaba la posición de España de prohibir las redes a menores de 16 años, ha comentado que sus hijos Milan y Sasha tienen muy restringido el uso de las nuevas tecnologías.

"Ellos ya tienen la suficiente inteligencia, experiencia y madurez para no buscar donde no tienen que buscar. Primero es que tienen el tema de la tecnología muy controlada. No tienen teléfono, tienen un Ipad muy controlado que se lo dejo el sábado por la mañana durante un hora y no tienen mucho acceso a internet", ha comenzado diciendo.

El elogio a España

Shakira ha confesado que les prohibió YouTube directamente y ha elogiado la posición que ha tomado España: "Espero que pronto en Estados Unidos tomen determinaciones como las que están tomando en Australia o recientemente aquí en España, que me parece muy bien".

"Ellos también lo van entendiendo así y saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples, saben que no hay que dejarse engañar con todo lo que se dice y que la verdad no está en las redes sociales", ha asegurado.

La artista, finalmente, ha rematado diciendo que ya saben que "no tienen que buscar su nombre, ni el mío ni el de su padre porque para qué".

Además, ha confesado que ella no se busca en Google para ver lo que se dice de ella: "No me meto, solo le digo a mi equipo que me manden las cosas bonitas y me lleno de esa energía, pero yo no me entero de nada".