Este tuit de Feijóo sobre la guerra lleva miles y miles de reacciones: la más sonada, la de Rufián

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido tendencia en X en la noche del martes después de publicar un mensaje que muchos han visto "tibio" y como una recogida de cable.

"En momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto", ha escrito el líder de la oposición al Gobierno a eso de las 20:30 de la noche, cuando en España la gente contenía el aliento tras la amenaza de Donald Trump contra Irán.

Horas antes, Donald Trump había anunciado que iba a borrar del mapa a Irán. El presidente de Estados Unidos dio un ultimátum a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Por suerte para el mundo, Donald Trump ha dado marcha atrás y ha anunciado un alto el fuego para las próximas dos semanas: "Accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas".

Horas antes, el escenario era el de una ofensiva militar directa contra Irán y ahora, el mandatario de EEUU ha mencionado un "alto el fuego bilateral" con "una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo".

"Ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares", ha señalado el mismo comunicado Donald Trump. De vuelta a España, han sido muchos los que han respondido a Feijóo recordando lo que decía hace unas semanas, cuando Pedro Sánchez se opuso a prestar ayuda a Estados Unidos no permitiendo usar las bases de Morón y Rota.

Gabriel Rufián no ha necesitado ni una palabra y le ha puesto una imagen de una persona recogiendo cable. También le han recordado en las respuestas la carta que mandó como líder del PP donde decía que España "debería estar del lado de las democracias liberales".

La respuesta de Rufián lleva en pocas horas más de 25.000 'me gusta' por los 2.000 que lleva el mensaje de Feijóo.