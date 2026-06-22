Una de las mayores expertas en impuestos en España avisa sobre el fin de la campaña de la declaración de la renta

La campaña de la renta finaliza el 30 de junio. Si eres de los que lo deja todo para última hora, debes saber que es momento de cerrar el trámite cuanto antes. Y ojo, que si el resultado sale a pagar y quieres domiciliar el ingreso, el plazo se acorta hasta el 25 de junio.

Pero aunque el reloj juegue en tu contra, las prisas nunca son buenas consejeras y te pueden llevar a cometer errores. Las equivocaciones en la declaración de la renta suelen salir caras, por eso es buena idea dejarse guiar por el consejo de los expertos.

Paula Urcera es una de las mayores expertas de la declaración de la renta. Lidera un equipo que supervisa alrededor de 500 borradores al día en el área fiscal de Taxdown. En una entrevista con el HuffPost, detalla todo lo que debes tener en cuenta en esta recta final de la campaña.

Errores que puedes cometer

"Los despistes y los errores suelen ser parecidos a los de toda la campaña de renta", expone Urcera, que divide estas equivocaciones en dos grandes grupos: los contribuyentes que no incluyen todos los ingresos que deberían declarar y aquellos que olvidan aplicar las deducciones fiscales a las que tienen derecho.

"El primer grupo tiene el riesgo de que Hacienda le sancione por hacer la renta mal, y el segundo grupo tiene un peor resultado de la declaración por no haberse asesorado bien", subraya la experta.

Las multas de Hacienda oscilan desde 100 euros por presentarla tarde sin deuda hasta recargos de entre el 50% y el 150% del importe defraudado en casos de ocultación.

Si tienes dudas estos últimos días, Urcera considera necesario "asesorarse y recibir asesoramiento".

Qué pasa si el resultado sale a pagar y no tienes dinero

Puede suceder que el resultado te salga a pagar y que en este momento no dispongas de fondos suficientes para efectuar el ingreso. Cuando ocurre en los últimos días de campaña, la ansiedad es mayor.

Si te has visto en esta situación, que nunca se te pase por la cabeza evitar presentar la renta. ¿Estás obligado a presentarla? Hazlo, y si no tienes dinero para pagar, Urcera aconseja "pedir una solicitud de aplazamiento, con fraccionamiento de pago de hasta 24 meses e incluso empezando a pagar más tarde".

Esta opción tiene un interés del 4,6%, pero permite ganar un margen de tiempo con el que ahorrar dinero.

Cuidado con la IA

Si vas mal de tiempo y sientes agobio por presentar la renta, es posible que hayas pensado en recurrir a alguna aplicación de inteligencia artificial que te facilite el trámite.

Según la experta, la IA "te puede dar una orientación, pero si no tiene todo tu contexto es probable que lo haga mal". Esto se debe a que la información fiscal es compleja y resulta necesario recabar todos los datos para no caer en errores.

"Además, la IA tiene un sesgo de darte la razón si no esta bien entrenada para darte casos específicos", apunta Urcera, y añade que "es una buena ayuda, pero está lejos de la labor que puede hacer tu asesor, que tiene todo el contexto y que puede mirar todas tus fuentes de datos, contrastar, entender tu casuística".