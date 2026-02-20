El fallecimiento de un recluta brasileño en Ucrania alimenta las sospechas sobre torturas y abusos en la unidad de combate extranjera

Advanced es una unidad de combate extranjera de entre 150 y 200 efectivos que opera bajo el mando de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (HUR) y que se encuentra dirigida por el brasileño Leanderson Paulino.

El medio de comunicación ucraniano Kyiv Independent ha realizado un reportaje de investigación acerca de las condiciones en esa unidad después de que un recluta brasileño de 28 años muriera tras, presuntamente, recibir torturas por parte de sus superiores.

Según han contado (de forma anónima por temor a posibles represalias) algunos antiguos miembros de la unidad, el recluta fallecido respondía al nombre de Bruno Gabriel Leal da Silva y perdió la vida del 28 al 29 de diciembre de 2025.

Los excombatientes entrevistados por el citado medio ucraniano han asegurado que en la unidad Advanced han presenciado torturas que incluían quemaduras, palizas, ahogamientos simulados e incluso agresiones sexuales con objetos de madera.

De hecho, el brasileño Leanderson Paulino, quien dirige la unidad de combate extranjera, ha sido acusado por varios de sus subordinados de supervisar (y en algunos casos incluso participar) en los abusos contra los miembros de Advanced.

Las autoridades ucranianas han abierto una investigación

Las autoridades ucranianas han reconocido la muerte de Bruno Gabriel Leal da Silva. Al haberse producido el fallecimiento en extrañas circunstancias, la fiscalía ha anunciado que la policía ha abierto una investigación preliminar.

Por su parte, la defensora del pueblo militar ha informado de que, a raíz de este fallecimiento, su oficina ha ordenado llevar a cabo una inspección de la unidad de combate extranjera Advanced.

Desde el mando de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania han indicado a Kyiv Independent que en el momento de su muerte, Leal da Silva se encontraba en el "punto de despliegue temporal" de su unidad militar como candidato en proceso de selección para un posible contrato. Tras esa comunicación, el HUR ha confirmado la apertura de una investigación interna sobre Advanced para esclarecer lo ocurrido.