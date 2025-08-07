Putin propone reunirse con Trump en Emiratos Árabes Unidos: "Sería uno de los lugares más adecuados"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha sugerido este jueves que Emiratos Árabes Unidos podría ser un "lugar adecuado" para acoger una futura reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump. La propuesta ha sido planteada tras su encuentro en Moscú con el jefe de Estado emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en el marco de una visita oficial.

"Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

El encuentro entre Putin y Trump había sido anunciado horas antes por el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien ha asegurado que el encuentro "tendrá lugar en los próximos días", aunque no ha ofrecido detalles sobre la localización ni ha habido, hasta el momento, confirmación oficial por parte de Washington.

Diálogo con Zelenski: disposición con condiciones

Durante la misma comparecencia, Putin también ha reiterado su disposición a mantener una reunión con el presidente de Ucrania, Voloímir Zelenski: "Ya he dicho muchas veces que no tengo nada en contra". No obstante, ha matizado que"deben crearse ciertas condiciones" para que el encuentro se lleve a cabo. Algo que, a su juicio, todavía está "lejos" de suceder.

Mientras tanto, Zelenski continúa insistiendo en la necesidad de negociaciones directas con Moscú para poner fin al conflicto. Este jueves, el mandatario ucraniano ha hablado con el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, con quienes ha analizado la llamada mantenida en la víspera con Trump.

"Hemos acordado que el trabajo, tanto a nivel de asesores como de líderes, debe dar resultados. Seguimos siendo conscientes de la necesidad de un alto el fuego. Ucrania está preparada para ello, y aún no ha habido una respuesta pública clara de Rusia", ha publicado Zelenski en sus redes sociales tras la conversación con Macron.

Reforzando vínculos con Emiratos Árabes

En el plano bilateral, el presidente emiratí ha mostrado ante Putin su voluntad de duplicar el comercio entre ambos países en los próximos cinco años. Actualmente, el volumen de intercambio comercial es de 11.500 millones de dólares (unos 9.800 millones de euros).

Ambos mandatarios han firmado dos acuerdos de cooperación: uno sobre desarrollo económico y otro enfocado en el uso de Inteligencia Artificial aplicada al transporte.

Putin ha definido a Emiratos Árabes Unidos como un "país amigo" y ha destacado la cercanía entre ambos líderes, recordando que Bin Zayed ya visitó Rusia en octubre del año pasado y participó en un encuentro informal en su residencia, ha informado la agencia TASS.