Borrell retrata como nadie había hecho aún a Von der Leyen por permitir presencia europea en la 'Junta' de Trump: "Todos sabemos qué pie calza"

Josep Borrell tiene muchas cualidades tras toda una vida dedicada a la política y a la diplomacia. Pero si algo destaca es su claridad. Cuando habla, habla. Y este jueves ha hablado —¡y cómo!— de su 'exjefa'. Porque el anterior alto representante de la UE se ha explayado contra la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El motivo, que Von der Leyen haya permitido la participación de una comisaria europea en la primera cita de la Junta de Paz para Gaza, el conglomerado 'diplomático-financiero' creado por Donald Trump para la zona.

Borrell ha explicado en unas declaraciones a EFE que "a mí no me parece una buena decisión". Si la respuesta hubiera quedado ahí no pasaría de ser correcta, pero el exjefe de la diplomacia europea ha ido bastante más allá en sus palabras tras recibir el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente otorgado por el embajador de Japón en España.

"Pero no me esperaba menos de Von der Leyen, que todos sabemos qué pie calza: es una atlantista convencida y una sionista militante; y eso no es un descalificativo, es la descripción de una realidad", ha añadido

En la gran 'mesa' de debate de Trump ha intervenido este jueves la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, designada por la Comisión para participar en la cita inaugural. Bruselas matiza que su presencia no implica que sea un miembro de la controvertida Junta, en la que cada asiento se reserva bajo una cuantiosa aportación económica.

Josep Borrell ha admitido que la Junta de Paz cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no deja de considerarla "un invento decimonónico donde una persona, un país, se arroga la dirección de los asuntos internacionales sin los palestinos, que son los únicos que realmente tendrían que estar ahí".

Para el político español, la situación de un mundo donde "la fuerza parece ser la única razón" y donde actualmente quien la ejerce es EEUU de forma desproporcionada es algo a lamentar. Y ha puesto el foco en escenarios hoy en duda.

"Esperemos que la cosa no vaya a más, pero lo que está pasando en Cuba, reduciendo al hambre y a la extrema pobreza a la población cubana, con los bombardeos que ya hubo... son violaciones del derecho internacional, pero hay quien se cree que está por encima de ello", ha dicho Borrell preguntado por la posibilidad de un ataque estadounidense en Irán.

El ex alto representante de la UE ha asegurado que "Trump es un peligro para la estabilidad mundial" y lamentó que Europa no alce más la voz para denunciarlo y decir "que un mundo sin reglas es la ley de la selva, la ley del más fuerte".