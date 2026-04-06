El paro baja en 22.934 personas en marzo, el mejor dato en 18 años, y ya son 22 los millones de afiliados

Empleados trabajan en la línea de producción de modelos Cupra Formentor y Cupra León durante una visita guiada a la fábrica de Seat en Martorell, Barcelona, ​​Cataluña, España, el 27 de junio de 2024.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De esta forma, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa. Al borde de los 22 millones, lo que ha hecho que esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya publicado un mensaje en su cuenta de X apenas con ese número, 22, tan sencillo y contundente. Es el mejor marzo en la historia de la Seguridad Social, de hecho.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado Trabajo, por su parte.

El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).

Servicios y mujeres, las claves

Por sectores, el paro bajó especialmente en el sector servicios, con 18.852 desempleados menos que en febrero (-1%), seguido de la construcción, que restó 5.846 desempleados (-3,4%), y de la industria, con 1.482 parados menos (-0,8%).

Por contra, el desempleo subió en marzo en la agricultura, con 365 parados más (+0,5%), y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, donde aumentó en 2.881 personas (+1,3%).

El paro bajó en marzo en ambos sexos, aunque más entre las mujeres. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.841 desempleadas respecto al mes anterior (-1%), frente a un retroceso del paro masculino de 8.093 desempleados (-0,8%).

Así, al finalizar el tercer mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.458.572 mujeres, su nivel más bajo en un mes de marzo en 18 años, mientras que el de varones totalizó 961.140 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años descendió un 0,2% en marzo, con 431 parados menos que en el mes anterior, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 22.503 desempleados (-1%).

Tras el leve retroceso de marzo, el número total de parados menores de 25 años se situó en mínimos históricos para este mes, con 188.977 desempleados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración y portavoz, Elma Saiz, el 3 de marzo de 2026, tras un Consejo. Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

Hasta en 14 regiones

El paro registrado disminuyó en marzo en 14 comunidades autónomas y subió en tres: Canarias (+843 desempleados), Madrid (+342) y País Vasco (+179). En el lado de los ascensos, destacaron los de Andalucía (-8.836 desempleados), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en marzo en 42 de ellas, lideradas por Cádiz (-2.352 parados), Sevilla (-1.939) y Málaga (-1.863). Por contra, el paro aumentó en 10 provincias, destacando los incrementos de Santa Cruz de Tenerife (+514 desempleados), Madrid (+342) y Las Palmas (+329).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 392 desempleados respecto al mes anterior (-0,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 348.167, lo que supone 14.219 parados menos que un año antes (-3,9%).

Un 44% de fijos

En marzo de este año se registraron 1.311.070 contratos, casi un 12,4% más que en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 576.532 fueron contratos indefinidos, cifra un 13,3% superior a la de un año antes. En total, el 43,97% de los contratos realizados en marzo fueron indefinidos, porcentaje ligeramente inferior al de febrero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 44,1%.

Dentro de los indefinidos, en marzo se realizaron 251.990 contratos a tiempo completo, un 6,4% más que en igual mes del año pasado; 177.337 contratos fijos-discontinuos (+23% interanual) y 147.205 contratos indefinidos a tiempo parcial (+15,4%).

De todos los contratos suscritos en marzo, 734.538 fueron contratos temporales, un 11,6% más que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 56% de la contratación efectuada en el tercer mes del ejercicio 2026.

En los tres primeros meses del año se han efectuado casi 3,6 millones de contratos, cifra un 3,3% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 1,5 millones han sido contratos fijos (+3,7%) y 2,03 millones, temporales (+2,9%).

La tasa de cobertura frente al desempleo, en el 80,7%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en febrero de 2026 (último dato disponible) la cifra de 2.255,5 millones de euros, un 3,2% más que en igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.610,2 euros en el mes de febrero, un 23,9% más.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 1.035,7 euros el pasado mes de febrero, lo que supone un aumento de 21,2 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,1%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en el segundo mes del año en 1.842.216 personas, cifra un 2,5% inferior a la de febrero de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 77,8%, se situó el pasado mes de febrero en el 80,7%, la más alta en este mes dentro de la serie histórica.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este lunes las cifras de desempleo de marzo y la estadística de prestaciones de febrero.