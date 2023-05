La empresa que aspira a las 32 horas semanales confiesa los riesgos que teme 

Se trata de una de las empresas que quiere zambullirse en el modelo de jornada laboral de 32 horas o de cuatro días. Para ello está tramitando su candidatura a la ayuda de hasta 200.000 euros si se reduce dicha jornada. Este es el caso de Publiservei, una empresa de impresión con más de 35 años de trayectoria.

“En unos años será obligatorio para todo el mundo, estoy seguro. El futuro pasa por aquí, por trabajar menos horas y lo que queremos es avanzarnos”, detalla a El Periódico Joan García, dueño de Publiservei, quien también ha analizado tanto los posibles beneficios como los riesgos que puede entrañar dar este paso.

“Es una buena oportunidad y si encima te lo incentivan con subvenciones”, ha valorado el propietario de Publiservei, firma que ya tramita la solicitud para adherirse al programa piloto y llegar a un acuerdo con sus 40 empleados, según han confirmado desde la gestoría responsable al rotativo catalán.

En este sentido, desde la firma creen que esta iniciativa puede funcionar como un factor de atracción a personal del sector. “Cuando se empiece a correr la voz que ofrecemos jornadas de 32 horas el problema espero tenerlo yo para gestionar tanto currículo”, reconoce García. Desde Publiservei tienen claro que “la única manera que tenemos de implementarla es contratando a más gente, no hay más”.

También opina que se puede optar por reducir tiempos muertos. “El viernes por la tarde ya no trabajamos y nos estamos dando cuenta de que es un día cada vez más inútil. Mucha gente tiene turno de nueve de la mañana a dos de la tarde y a las 12 del mediodía ya se les ha acabado la faena”, señala, indicando que "es dar un paso más. Además la gente cuando ya sepa seguro que ese día no trabajará, todos los recados, los médicos y demás cuestiones personales los concentrará y no faltará el resto de días".

Ante posibles riesgos

En la otra cara de la moneda, la de los posibles riesgos, García apunta al más lógico. Cómo percibirá el cliente esta jornada laboral y la gran pregunta: "¿Podrán atenderme igual?". Otra de las incógnitas es cómo se resolverá el sobreesfuerzo que deberá efectuar el departamento de Recursos Humanos para reorganizar los turnos, para lo que también se confía en el apoyo de la gestora que se debe contratar para implementar la jornada de 32 horas. Así como en la experiencia de la plantilla.

“Tampoco estamos inventando nada nuevo. En otros países de Europa también están aplicando pilotos de este tipo, ¿por qué nosotros no? Soy consciente de que al principio será duro, no te voy a engañar, pero le veo más beneficios que inconvenientes”, sentencia el responsable de la empresa.