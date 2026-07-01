Ricos, ricos y con fundamentos: el número de rentas altas se dispara en España; la desigualdad, también

España tiene más 'ricos' que hace un año. Nada menos que 4.000 más. Lo dice la que más sabe de estos asuntos, la Agencia Tributaria (AEAT), que ha echado cuentas detalladas de las declaraciones de IRPF del año 2024. Pero con el crecimiento de las grandes fortunas lo hace también el polo opuesto, el de rentas más bajas.

En realidad, crece todo, porque la AEAT ha detallado la recepción y análisis de 24.628.279 liquidaciones en 2024, lo que supone un 2,7% más respecto al año anterior.

La Agencia Tributaria ha mirado con lupa las cuentas con la población nacional en un documento publicado este miércoles 1 de julio, tras el cierre de la 'campaña de la Renta' de este año. Y en solo 12 meses se han evidenciado amplias variaciones para definir la realidad socioeconómica de España.

Los ricos a ojos de la AEAT, aquellos que declaran rendimientos del trabajo en el IRPF superiores a 601.000 euros al año, son 18.829 personas con datos de 2024, lo que supone un aumento del 27'8% con respecto a los de 2023. Entonces, el fisco recogía 14.738 personas en ese rango, una cifra que supuso una leve caída con respecto al ejercicio previo.

Esta vez la dinámica ha cambiado radicalmente. Ampliando la mirada hasta el comienzo de la crisis económica, en España el número de 'ricos' ha crecido casi un 78%.

No obstante, conviene matizar, porque los datos 'macro' son en realidad micro en cuanto a su porcentaje estadístico dentro del conjunto de la sociedad. Porque esos mismos 18.829 trabajadores con ingresos superiores a 601.000 euros suponen el 0,08% de todos los declarantes de IRPF en relación a 2024.

El siguiente escalón fiscal lo conforman los contribuyentes que declararon entre 150.000 y 600.000 euros, que fueron 194.681 (el 0,79% del total), cuando un 'calendario' antes fueron 160.927 (el 0,67% del total).

Justo por detrás, el tercer grupo por poderío económico. Este es el de los contribuyentes por ingresos de entre 60.000 y 150.000 €, que alcanza a 1,4 millones (el 5,56% del total), cuando venían de ser 1,2 millones (el 4,88% del total).

Clase media y bajando

La levísima pero poderosísima población encuadrada en el estrato más alto choca con los principales grupos socioeconómicos; aquellos integrados por rentas medias o medio-bajas. Y si estos porcentajes han crecido también con respecto a 2023 ocurre lo mismo en las clases más bajas y desfavorecidas.

El grupo estadísticamente más poblado es el de los declarantes de entre 30.000 y 60.000 euros, donde se sitúan 5'8 millones de trabajadores (el 23'54% del total de contribuyentes). En el tramo entre 21.000 y 30.000 euros se mueven actualmente otros 4,6 millones, mientras que los que generan entre 12.000 y 21.000 euros son alrededor de 4 millones.

El problema viene ahora. Porque el crecimiento de la masa social en condiciones de precariedad o dependencia económica es más que evidente. Así, la Agencia Tributaria observa que 1'7 millones de liquidaciones de IRPF (el 6,86% del total) se situaron en el tramo más bajo, entre 0 y 1.500 euros para todo el año. Y 1'5 millones de 'rentas' (el 6'22%), son las que registran una declaración negativa o cero, donde se incluyen los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En comparación con estos dos últimos datos de ingresos muy bajos o nulos, los afectados siguen creciendo desde el año pasado. En 2023 eran 1'6 millones (7'05% del total) los que se situaban entre 0 y 1.500 euros, mientras que eran 1'3 millones (el 5'3%) los que registraron una declaración negativa o cero, contando entre ellos a los beneficiarios del IMV