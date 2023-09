España registra el dato más aterrador de Europa con el precio de la gasolina

El precio de la gasolina acumula ya diez semanas consecutivas de encarecimiento. Sin embargo, las subidas no se están produciendo en la misma proporción en España que en el resto de países de Europa.

Según los datos de Eurostat, el incremento del coste de la gasolina en España durante el mes de agosto alcanzó el 6,7%, una cifra que casi duplica el 3,4% que experimentaron el conjunto de países de la Unión Europea.

Por países, la subida del precio de la gasolina en España es la cuarta mayor, solo superada ampliamente por Hungría y ligeramente por Francia y Alemania, dos países que también decidieron poner fin a sus considerables descuentos a los carburantes.

La gasolina, en su precio más alto del año

Según los últimos registros del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio de la gasolina en España se encuentra en su punto más alto de todo el año 2023: 1,735 euros por litro.

Hay que remontarse hasta el mes de noviembre de 2022 (cuando aún se encontraba vigente la subvención generalizada de 20 céntimos por litro implantada por el Gobierno), para hallar un precio similar de la gasolina.

No obstante, si restamos esos 20 céntimos que los consumidores no tenían que abonar, la gasolina no suponía un gasto tan importante para los españoles desde hace justo un año, septiembre de 2022. Además, esos 1,735 litros por litro de gasolina suponen un máximo histórico en el coste del mencionado combustible para un mes de septiembre.

En cualquier caso, la gasolina aún se encuentra lejos del nivel que marcó en julio de 2022: 2,141 euros por litro, el precio más alto de la historia en nuestro país.

Con los precios actuales, el llenado de un depósito medio de 55 litros de gasolina asciende a unos 95,43 euros, frente a los 87,45 euros (unos 8 euros menos) que costaba a estas alturas del pasado año.