Esta frase de John D. Rockefeller debería servir de advertencia para todo el mundo

John D. Rockefeller fue un exitoso empresario estadounidense que vivió entre los años 1839 y 1937 y se convirtió en la persona más rica de su época gracias a su compañía petrolera Standard Oil.

La empresa controlaba desde la producción de los productos petroleros hasta la venta final, incluyendo las fases de transporte y refinación. Ello llevó a Standard Oil ha convertirse en el líder mundial de la industria petrolera desde su fundación, en 1870, hasta su disolución en 1911.

Esas cuatro décadas comandando el sector del petróleo a nivel global hicieron que John D. Rockefeller amasara una fortuna de 900 millones de dólares. La cifra, a día de hoy, equivaldría a unos 29.000 millones de dólares (algo más de 25.000 millones de euros, al cambio actual).

Más allá de esa gran riqueza, John D. Rockefeller dejó numerosas frases para la historia. Una de las más destacadas la pronunció al ser preguntado por un periodista acerca de cuánto dinero le sería suficiente. El magnate norteamericano respondió "solo un poco más".

Todo apunta a que la contestación de Rockefeller fue irónica al detectar de que la pregunta del periodista partía de la base de que llegaría un momento en el que el dinero le daría una felicidad completa y duradera, algo que él no creía.

Con esa frase, el empresario estadounidense quiso advertir a todo el mundo (desde su más que privilegiada posición económica) que no existe ninguna cifra que garantice la felicidad, ya que hay otros aspectos mucho más importantes en la vida que tener más o menos dinero.

Una prueba de que ese "solo un poco más" no fue una señal de codicia por parte del magnate es que a lo largo de su vida donó grandes sumas de dinero a causas benéficas, como las investigaciones médicas o la educación en zonas desfavorecidas.

Rockefeller utilizó gran parte de su dinero para mejorar la sociedad, algo que le aportaba más felicidad que acumularlo en su cuenta bancaria.