Garamendi (CEOE), tras cuatro años como presidente de la patronal, regulariza su situación laboral

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha regularizado su situación laboral al frente de la gran patronal española. Según ha publicado El País este jueves, tras ganar en noviembre las elecciones para su segundo mandato, el ejecutivo vasco decidió llevar a una de las primeras juntas directivas una modificación de su relación contractual.

Concretamente, la medida que ha puesto sobre la mesa Garamendi es un cambio para pasar de cobrar y cotizar como autónomo a hacerlo como alto directivo. Lo hará con un sueldo próximo a los 400.000 euros al año, según la mencionada información, que cita a una docena de fuentes de la propia organización. También que los miembros de la junta conocieron la propuesta del cambio de régimen laboral y de salario el mismo día y no constaba en el orden del día.

Según el citado medio, durante este último mandato, Garamendi contaba con una remuneración como líder de la CEOE, pero a través de un contrato mercantil que le situaba como trabajador en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). Con todo, el aumento salarial supone una mejora del 9% respecto al de hace cuatro años y es similar a la aplicada al resto de la plantilla de la CEOE.

¿Qué dicen los estatutos de la patronal?

En la información de El País, también se recoge que Garamendi preside una CEOE que cuenta con ingresos de cerca de 13 millones de euros y con una plantilla de 103 trabajadores y que el régimen especial RETA está ideado para personas que realicen de forma habitual una actividad económica, siempre que su desempeño no esté sujeto a contrato de trabajo por ninguna empresa.

En este sentido, el artículo 18 de los estatutos de dicha patronal señalan sobre la regulación de la figura del presidente, que “podrá tener, o no, retribución, y en caso de tenerla deberá ser aprobada por la junta directiva y publicada en las cuentas anuales auditadas”. Sin embargo, y según el citado diario, la memoria de las cuentas de la organización empresarial correspondiente a 2021 no recoge ninguna mención a la retribución del presidente y sí una referencia al secretario general.

En lo relativo a los cargos directivos, la memoria recoge que "la remuneración total devengada en el ejercicio 2021 por los miembros de la junta y cargos directivos de la organización, tal y como se definen en sus estatutos, ascendió a un importe de 601.000 euros correspondiente a sueldos, dietas y otras remuneraciones (597.000 euros a 31 de diciembre de 2020)”.

Asimismo, también se señala que “durante 2021 la organización ha realizado aportaciones en concepto de fondos o planes de pensiones a favor de actuales miembros de la junta y cargos directivos por importe de 35.000 euros”.

¿Falso autónomo o perjudicado?

En la información de El País, también se cita la reflexión de un relevante miembro de la patronal que apunta a que la situación de Garamendi se asemeja a la de un falso autónomo, lo que le permitiría facturar y cotizar menos.

Sin embargo, otras fuentes jurídicas especializadas en derecho laboral y consultadas por dicho periódico sostienen que existen diferencias. “Un falso autónomo no tiene poder de decisión, las decisiones las adopta un órgano superior, no tiene medios en la empresa y no tiene un lugar de trabajo fijo”, comenta un letrado apuntando a que esta situación es anómala y que podría ser supuestamente irregular porque no habría cotizado todo lo que debía a la Seguridad Social.

“En realidad va en perjuicio de él, porque ha cotizado menos”, destaca la misma persona dejando otra reflexión: “Él no puede alegar que desconocía su situación”.