Ni Madrid ni Cataluña: las comunidades en las que puedes deducir los gastos de tus mascotas en la declaración de la renta

Uno de los aspectos más importantes en la declaración de la renta es poder ahorrar dinero gracias a las deducciones. Por eso es necesario que repases a qué desgravaciones tienes derecho antes de acceder al borrador.

La campaña de la renta arranca el 8 de abril, así que aún tienes tiempo para detenerte a buscar las deducciones que puedes aplicar. Puedes presentar el borrador hasta el 30 de junio, ya sea en la modalidad online, telefónica o presencial.

El ahorro es el motivo por el que conviene presentar la renta aunque no estés obligado a ello. La declaración de IRPF te puede dar más de una alegría en forma de dinero que no viene nada mal para afrontar el resto del año. Por ejemplo, en deducciones por gastos educativos o por el alquiler si vives en la Comunidad de Madrid.

Otra cuestión que te puede ayudar a ahorrar dinero en la renta son las mascotas. Si tienes una en casa es posible que puedas aplicar alguna que otra deducción que te ayude a que la renta salga a devolver y no a pagar. Eso sí, hay que cumplir un requisito clave: depende de la comunidad autónoma en la que vivas, pues no todas tienen estas desgravaciones.

Comunidades que permiten deducirte los gastos de tus mascotas

En la actualidad sólo dos comunidades autónomas permiten que puedas deducir los gastos veterinarios en tu declaración de IRPF. Son las siguientes:

Andalucía: puedes deducir un 30% de lo que hayas gastado en el veterinario, con un máximo de 100 euros anuales.

puedes deducir un 30% de lo que hayas gastado en el veterinario, con un máximo de 100 euros anuales. Región de Murcia: al igual que en Andalucía, existe la opción de deducir un 30% con un máximo de 100 euros al año.

En otras regiones como Madrid o la Comunidad Valenciana ha habido propuestas similares, pero aún no las puedes aplicar en la actual declaración de la renta.

Existen varios requisitos para que Hacienda apruebe estas desgravaciones. Para empezar, debes conservar las facturas que acrediten los gastos veterinarios. Y no vale simplemente con un ticket, tiene que figurar el NIF del profesional y tus datos.

Además, tu mascota tiene que estar debidamente identificada con su microchip. También existe un tope de ingresos: 25.000 euros anuales para rentas individuales y 40.000 euros para renta conjunta.

Si quieres saber cómo te va a afectar esta deducción, puedes probar a introducirla en el simulador de Hacienda. Gracias a esta herramienta es posible adelantarte al resultado del borrador y planificar con antelación.