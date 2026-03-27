Hacienda confirma cómo te influye en la declaración de la renta tener dos o más pagadores

La campaña de la renta empieza el 8 de abril y debes estar atento a todos los detalles

A algunos contribuyentes la declaración de la renta les parece un trámite engorroso, y la sensación empeora cuando tienes dos o más pagadores.

Presentar la declaración de la renta si sólo tienes una fuente de ingresos suele ser sencillo. Basta con comprobar que los datos fiscales de los que ya dispone Hacienda son correctos, aplicar las deducciones a las que tienes derecho y esperar a que el resultado sea lo más favorable posible.

Sin embargo, con dos o más pagadores la situación cambia. Para empezar, porque los umbrales que obligan a presentar la renta son más bajos. Esto significa que es mucho más probable que estés obligado a hacer el trámite.

También existe la creencia de que, si tienes más de un pagador, la renta seguro te va a salir a pagar. Se trata de un pensamiento muy extendido, pero que no siempre se cumple.

Llegados a este punto y si has tenido varios pagadores en el 2025, es importante saber cómo lo considera Hacienda y de qué manera puede influirte en la declaración de la renta 2026.

¿Estás obligado a presentar la renta si tienes dos pagadores o más?

Este es el aspecto más importante que debes revisar si tienes más de un pagador, ya que influye directamente en la obligación de presentar la renta.

Estos son los umbrales que establece Hacienda, según los pagadores que hayas tenido y los ingresos obtenidos:

Con un solo pagador: tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales.

tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales. Con dos o más pagadores: tienes que presentarla si tus ingresos son superiores a 15.876 euros anuales, siempre y cuando el segundo y los demás pagadores estén por encima de los 1.500 euros.

Un segundo pagador no tiene por qué ser otra empresa. Aquí también entra el SEPE o las ayudas de la Seguridad Social, así que estás obligado a hacer la declaración de la renta si ese segundo pagador supera los 1.500 euros. Ojo, si sólo has estado en paro y no has tenido otros ingresos, no tienes que presentar la renta.

Otra cuestión que suele generar dudas es la de los autónomos. Los trabajadores por cuenta propia suelen tener varios clientes, por lo tanto, ¿siguen el mismo umbral de ingresos que estipula Hacienda? Aquí la respuesta es más sencilla: siempre están obligados a presentar la renta.

¿La renta te sale a pagar si tienes varios pagadores?

Muchos contribuyentes piensan que esto es una especie de ley no escrita: si tienes más de un pagador, la renta te va a salir cara.

Pero no es más que una creencia muy extendida. La realidad es que siempre depende de cómo te hayan ajustado las retenciones de IRPF. Si los pagadores que hayas tenido lo han hecho bien no tienes nada que temer.

Un truco habitual es el de pedirle a la segunda empresa que te aplique un tipo más alto para evitar problemas. Después Hacienda te devolverá lo que hayas pagado de más.

También debes revisar cuidadosamente las deducciones a las que tienes derecho, ya que te ayudarán a ahorrar dinero en la declaración de la renta. Otra opción es utilizar el simulador de Hacienda para adelantarte al posible resultado.