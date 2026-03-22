Confirmado por Hacienda: así puedes deducirte el seguro del coche en la declaración de la renta

No todo el mundo puede deducirse el seguro del coche en la renta

A estas alturas del año muchos contribuyentes empiezan a revisar cuánto dinero pueden ahorrar en la declaración de la renta. Aquí las deducciones juegan un papel clave para que el resultado te salga a devolver.

Recuerda que la campaña de la renta arranca el próximo 8 de abril y que tienes hasta el 30 de junio para presentarla. Este es el calendario completo del IRPF en 2026:

Desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: para presentar la renta por internet.

para presentar la renta por internet. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026 : para hacer la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio.

: para hacer la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio. Desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: para presentar la renta presencialmente en las oficinas de Hacienda. La solicitud de cita es desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

No todo el mundo está obligado a presentar la declaración de la renta, pero debes revisar si puedes sacarle provecho aunque no tengas que hacerlo, ya que existe la posibilidad de ahorrar dinero con las desgravaciones fiscales.

Gran parte de los contribuyentes ya saben que pueden deducirse los gastos escolares, las donaciones a ONGs o la hipoteca si compraron el piso antes de 2013. Sin embargo, hay otros gastos que suelen causar dudas.

Es lo que sucede, por ejemplo, con el seguro del coche. ¿Todo el mundo puede deducírselo? La respuesta es que tienes que cumplir ciertos requisitos.

¿Quiénes pueden deducirse el seguro del coche en la renta 2026?

Sólo un grupo muy concreto de contribuyentes pueden deducirse el seguro del coche en la declaración de la renta: los trabajadores autónomos.

Si eres trabajador por cuenta propia y tienes coche puedes desgravarte el seguro. Pero ojo, siempre dependiendo del uso que le des:

Afectación exclusiva: puedes deducir el 100% de la prima del seguro del coche si lo utilizas exclusivamente para el trabajo. Es el caso de los transportistas o taxistas.

puedes deducir el 100% de la prima del seguro del coche si lo utilizas exclusivamente para el trabajo. Es el caso de los transportistas o taxistas. Afectación parcial: en este caso Hacienda no permite la deducción, aunque algunos profesionales intentan "colarlo".

Esto último es lo que ocurre con autónomos que necesitan un coche, pero que no lo usan al 100% en su actividad profesional. Por ejemplo, un abogado que lo utiliza para ir a trabajar a su despacho, pero que también recurre a él para su vida cotidiana, ya sea por un viaje de ocio o para hacer la compra.

Debes aplicar la deducción sólo si el coche es de uso exclusivo para el trabajo. Si Hacienda detecta un intento de fraude te pedirá documentación como el registro de kilometraje, la agenda de clientes o las facturas.