Inditex subirá un 12,5% el sueldo a 30.000 empleados de sus tiendas en España

Inditex ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para subir el sueldo de sus trabajadores de tienda en España. El incremento será del 12,5% y se repartirá desde 2026 y hasta 2028. Afectará a alrededor de 30.000 empleados.

El pacto estipula un aumento del 4% cada año de la Garantía de Ingresos Fijos Inditex (GIFI), y de sus mínimos (600 y 1.000 euros). Además, se añade un 4% de atrasos para el ejercicio de 2025, según informan los sindicatos. Es una renovación del acuerdo que se firmó en febrero de 2023.

También hay mejora en el GIFI de las jornadas parciales. Ahora se calculará en función de la jornada contratada y a la jornada de aplicación en cada provincia. Esto supone una mejora directa "en aquellas donde se aplique la jornada del convenio de ARTE (1.770h 2026, 1.740h 2027) y en otras provincias con jornada inferior a 1.826 horas", tal y como expone Comisiones Obreras.

Además, mejora la compensación en jornadas de domingo y festivos en más de un 12%: 4% en 2026, 4% en 2027 y 4% en 2028.

Este acuerdo se ha alcanzado en un contexto en el que los trabajadores de Inditex han salido a protestar en toda España. Las manifestaciones empezaron en A Coruña y se han extendido al resto del país.

Nuevas ayudas sociales

CCOO también destaca las mejoras en otros ámbitos. Por ejemplo, se ha aprobado la homologación en todas las tiendas de la ayuda al matrimonio y pareja de hecho, que es de 100 euros.

Otros avances son la ayuda para enfermedad poco común y de especial gravedad, la compensación por trabajo remoto big store (0,30 euros la hora), la eliminación de la carencia de la comisión por venta y los préstamos personales al 0% de interés con amortización en 90 cuotas.

Por último, se creará un grupo de trabajo para negociar la homogeneización de la regulación de licencias, vacaciones y permisos.