Japón investiga a las grandes empresas de helados por subir precios artificialmente

No hay nada mejor que refrescarse con un helado cuando las temperaturas resultan asfixiantes. La sensación de alivio, al menos de manera momentánea, puede ser una gran ayuda en días de mucho calor.

Pero además de las temperaturas, también puede aumentar el coste de los helados. Es lo que ha sucedido en Japón, donde las autoridades están investigando a seis de las grandes empresas heladeras por un posible cártel de precios.

La Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC) ha llevado a cabo inspecciones en las sedes de estas empresas, al considerar que se han coordinado para pactar subidas de precios durante años. Habrían aprovechado la inflación como excusa, pero en este caso concreto el precio de las materias primas no justifica el incremento de precio del producto.

Los ejecutivos de estas empresas se enfrentan a la acusación de haber mantenido reuniones y haber intercambiado correos electrónicos durante años para coordinar la magnitud de las subidas.

Un funcionario de la JFTC ha confirmado la existencia de las redadas y de estas sospechas a The Guardian, aunque también ha asegurado que no habrá comunicado oficial al respecto. Al menos, de momento.

Así han subido los helados

Dos de los productos más afectados por el aumento de precios son el helado de Meiji y el paquete de seis bocaditos de chocolate helado de Morinaga Milk, que han subido cuatro veces de precio al mismo tiempo entre junio de 2022 y septiembre de 2025, según ha informado la cadena pública japonesa NHK. Estos son dos de los helados más populares en Japón.

El mercado japonés de helados ha alcanzado cifras récord de ventas este pasado trimestre, con 4.000 millones de dólares de facturación. Esto no sólo se debe al incremento de los precios, sino a que los veranos son cada vez más calurosos.

Las compañías investigadas podrían haber cometido una violación de la ley antimonopolio, pues estas prácticas habrían reducido la competencia y obligado a los consumidores a pagar más.

Es la primera investigación de este tipo que se hace a las empresas de helados de Japón. Las compañías niegan las supuestas irregularidades y anuncian que van a cooperar con la investigación.