Carme Trilla, experta en vivienda: "Si el dinero del rescate bancario se hubiera destinado a hacer vivienda pública, y no a la Sareb, el problema no tendría esta magnitud"

Carmen Trilla (Barcelona, 1948) es una fiel defensora de la vivienda pública. En una conversación con el diario El Nacional.cat, la también presidenta de Cohabitat, defiende una regulación firme que no agrade a los propietarios y limite la compra especulativa. Además, trata de convencer a "los más críticos" de que hay que ofrecer seguros de impago a los inversores y que construir, es la única solución a la crisis.

Al ser preguntada por la entidad que preside dice que se trata de una federación que reúne a "todas las 19 entidades que nos dedicamos a vivienda social". Es decir, gestionan, promueven, buscan y compran viviendas destinadas al alquiler social. "De alquiler estamos gestionando unos 5.000, que es un 10% del parque social de Catalunya", explica. "Las perspectivas son que podamos sumar unos 1.000-1.500 viviendas cada año", agrega.

Ella opina que el Gobierno ha tardado mucho en aprobar políticas de vivienda social: "Hemos estado casi 12 años parados". Después de la crisis de 2008, apunta, "se pensó que no se tenía que hacer nada en vivienda. Atender los desahucios y poco más. La visión de futuro no se tuvo", crítica. Ahora, dice, "se ha entendido que se tiene que revertir esto y que se tiene que incrementar la oferta".

"La crisis de 2008 se gestionó de la peor manera"

Para Trilla, la crisis de 2008 se gestiono mal. "Acudimos a un rescate bancario de 63.000 millones para los bancos y a la creación del Sareb para que pudiera asumir las deudas pendientes de los promotores pero no se puso sobre la mesa que detrás de esas cifras había vivienda", apunta.

Aún así, apunta que en los años 2003-2004 "sí que se hizo". "Empezamos a determinar suelos protegidos para vivienda social, que eso no existía. Empezamos con el alquiler social también". "Pero no se hizo suficiente", determina. Volviendo a la crisis: "Si el dinero del rescate bancario se hubiera destinado a hacer vivienda pública, y no a la Sareb, el problema no tendría esta magnitud".

"Una espiral de precios independiente a la oferta"

"La compra de vivienda es fundamentalmente especulativa y en eso se caracterizó la burbuja. El que compra intenta entrar en la rueda antes no suban más los precios", explica la economista. Esto, asegura, genera "una espiral de precios independiente a la oferta".

Pero en el caso de los alquileres, "es diferente". "El inquilino que paga no especula, necesita la vivienda. Entonces, el propietario intenta subir el precio, pero es una subida de precio que no es como las de compra y que el inquilino no pagará si tiene oferta disponible a un precio mejor", explica. De este modo, siempre que hay insuficiencia de oferta, los precios suben en compra y para alquilar. Por ello, es una fiel defensora de la construcción de vivienda pública.