Javier Burón, experto en vivienda: "Estamos viendo cómo cae la lava de un volcán y nos decimos unos a otros: ya veremos lo que hacemos cuando llegue"

"El problema está sobrediagnosticado", alerta Javier Burón, gerente de la inmobiliaria Nasuvinsa. Durante una conferencia sobre vivienda y fragmentación urbana impulsado por la Universitat de les Illes Balears (UIB), recogida por El Periódico, el experto en vivienda informa y opina sobre este diagnóstico que muchos conocen e ignoran.

"En España y de forma más acusada en Baleares, se produce un desplazamiento progresivo de la vivienda destinada a residencia habitual en favor de usos de corta duración vinculados al turismo", explica Buron durante su intervención. "Tenemos un exceso de unos usos y un defecto de otros", resume.

Para él, Baleares y Canarias "son el nivel cero del problema". Esto lo explica por la intensidad de la presión turística e inmobiliaria que agita el mercado en las islas. En este sentido, advierte de que el fenómeno no es nuevo ni repentino, sino el resultado de un proceso acumulado durante décadas.

"Estamos viendo cómo cae la lava de un volcán y nos decimos unos a otros: ya veremos lo que hacemos cuando llegue". Con esta imagen, Buron trata de hacer una critica generalizada sobre la inacción institucional y social ante un problema cuya evolución "resulta evidente".

Dos factores clave que lo explican todo

En sus interveciones, recogidas en el medio de comunicación, el experto en vivienda apunta a dos factores clave que explican el bloqueo de las políticas de vivienda. Por un lado la estructura económica de territorios como Baleares, altamente dependiente del turismo y del negocio inmobiliario. "Cambiar la estructura de una economía lleva décadas", advierte.

Por otro lado, Burón advierte sobre una importante brecha generacional. "La mayor parte de los propietarios son boomers. La mayor parte de los multipropietarios son boomers. La mayor parte de los arrendadores son boomers, gente de más de 50 o 60 años", advierte. De esta forma, introduce un perfil opuesto: "La mayor parte de los inquilinos, la mayor parte de la gente que comparte piso, la mayor parte de la gente a la que el salario no le llega para pagar el alquiler son millennials o zetas, de 30 y algo para abajo". "Las grandes mayorías sociales están ahí", incide.

En ese contexto, dice el medio de comunicación, concluye con una imagen que resume el desequilibrio: "Cae la lava, a algunos les da mucho dinero que caiga y otros no se organizan para que no nos queme".

Zonas de mercado tensionado

Por último, Burón opina sobre la declaración de zonas de mercado tensionado como herramienta a corto plazo. Según explica, este tipo de intervenciones no reduce los precios, pero sí limita su crecimiento descontrolado. "Sirven como un torniquete para evitar que el miembro siga sangrando", agrega.

En su opinión, no se trata de una solución estructural, pero sí de una medida necesaria para contener la situación mientras se desarrollan políticas más profundas. Por ello, se muestra especialmente crítico con quienes se oponen a estas regulaciones sin plantear alternativas: "Quien esté en contra tiene la obligación moral de proponer algo. Lo que no vale es decir: has nacido mal, haber nacido mejor", termina.