Javier Ruiz frena la euforia a los hipotecados y advierte de lo que viene ahora

El tema de las hipotecas es uno de los que no deja dormir bien a los españoles. La subida de tipos de interés no ha hecho más que aumentar la preocupación en este sentido y Javier Ruiz tiene algo que decir: "Estamos ante las últimas subidas de tipos, pero no van a bajar", ha asegurado.

Tal y como informa el periodista en Uppers, éstas serán las últimas subidas de tipo de interés. Sin embargo, el precio de las hipotecas va a seguir por las nubes, ya que al menos queda una subida todavía. Esto supondrá pagar cerca de unos 350 euros más por hipoteca de media.

"La realidad es que, como tal, las hipotecas no van a empezar a bajar considerablemente hasta dentro de dos o tres años", ha indicado Ruiz. Y esto está provocando que cada vez se firmen menos hipotecas.

Hay muchos ciudadanos que están decidiendo pagar "a tocateja" el precio de las viviendas. Invertir los ahorros de toda una vida evitan tener que pagar todos los intereses que supone una hipoteca actualmente.