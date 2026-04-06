La cantidad que puedes deducirte por cada hijo en la declaración de la renta 2026

Revisa bien tu declaración de la renta para evitar fallos, pero también para beneficiarte de deducciones que igual desconoces o se te escapan.

La campaña de la declaración de la renta 2026 arranca el 8 de abril y vuelve, como cada año, una de las dudas habituales: cuánto puedes deducirte por cada hijo. NO hay una respuesta única, y sí varios casos, pero vamos a aclarar lo más básico. Depende de varias deducciones fiscales del IRPF que se aplican según tu situación familiar, laboral y personal. En la práctica, puedes sumar las distintas ayudas, desde el mínimo por descendientes hasta deducciones directas como la maternidad o familia numeros.

Según la Agencia Tributaria, estas ventajas se agrupan en varios bloques. Algunas reducen la base imponible (como el mínimo por hijos) y otras se restan directamente de la cuota a pagar. Incluso hay casos en los que puedes cobrar el dinero por adelantado. Por eso, revisar cada caso antes de confirmar el borrador puede marcar diferencias de miles de euros.

El mínimo por descendientes: la base que siempre cuenta



El mínimo por descendientes es la referencia general en el IRPF. No es una deducción directa, pero reduce la cantidad sobre la que pagas impuesto.

Según los datos recogidos por CaixaBank a partir de la normativa fiscal vigente, los importes son:

2.400 euros al año por el primer hijo .

al año por el . 2.700 euros por el segundo .

por el . 4.000 euros por el tercero .

por el . 4.500 euros por el cuarto y siguientes.

Además, si el hijo tiene menos de tres años, se añaden 2.800 euros extra anuales.

Para aplicarlo, deben cumplirse condiciones básicas:

El hijo debe ser menor de 25 años .

. Debe convivir contigo (aunque esté fuera por estudios).

contigo (aunque esté fuera por estudios). Debe depender económicamente.

En casos de separación o custodia compartida, este mínimo se reparte entre los progenitores.

Deducción por maternidad: hasta 1.200 euros por hijo



La deducción por maternidad permite restar hasta 1.200 euros anuales por hijo menor de tres años. Y aquí hay una diferencia clave: esta cantidad se descuenta directamente del resultado de la declaración.

Puedes aplicarla si:

Estás dada de alta en la Seguridad Social o mutualidad.

o mutualidad. Percibes prestaciones por desempleo.

por desempleo. O has cotizado al menos 30 días tras el nacimiento.

También pueden beneficiarse:

Padres en determinados casos (custodia exclusiva o fallecimiento de la madre).

(custodia exclusiva o fallecimiento de la madre). Parejas del mismo sexo.

Además, puedes cobrarla de forma anticipada (100 euros al mes).

Guardería: hasta 1.000 euros adicionales

La deducción por maternidad se suma un extra: hasta 1.000 euros más por gastos de guardería o educación infantil. Incluye matrícula, asistencia, alimentación y horarios ampliados.

Este incremento solo se aplica si ya tienes derecho a la deducción por maternidad y se calcula en función de los gastos reales. Incluso puede aplicarse parcialmente el año en que el niño cumple tres años.

Familia numerosa: hasta 2.400 euros al año



Si tienes título de familia numerosa, puedes acceder a otra deducción:

1.200 euros anuales (categoría general).

(categoría general). 2.400 euros (categoría especial).

Además, hay un extra de hasta 600 euros por cada hijo adicional que supere el mínimo exigido.

Para aplicarla, debes estar trabajando o cobrando prestaciones y formar parte oficialmente de una familia numerosa. Esta deducción también se puede cobrar de forma anticipada.

Padres separados con dos hijos: otros 1.200 euros



Existe otra ayuda menos conocida: la deducción por ascendiente con dos hijos sin vínculo matrimonial o separado legalmente.

Permite deducir hasta 1.200 euros al año, siempre que:

Tengas derecho al mínimo por descendientes.

Los hijos no perciban pensión alimenticia.

Cumplas requisitos de actividad o cotización.

Eso sí, es importante saber que no es compatible con la deducción por familia numerosa.

Cuánto puedes deducirte en total por cada hijo



No hay una cifra única. Pero, sumando todas las ayudas posibles, el ahorro puede ser considerable:

Mínimo por descendiente: desde 2.400 hasta 4.500 euros .

por descendiente: . Maternidad : hasta 1.200 euros .

: . Guardería : hasta 1.000 euros adicionales.

: adicionales. Familia numerosa : hasta 2.400 euros .

: . Otros supuestos: 1.200 euros más.

En algunos casos, el impacto fiscal total puede superar los 3.000 o 4.000 euros por hijo, dependiendo de la situación.

Qué debes revisar antes de presentar la Renta

Antes de confirmar el borrador, revisa:

Si aplicas correctamente el mínimo por descendientes.

Si puedes añadir deducciones como maternidad o guardería.

Si tienes derecho a beneficios autonómicos adicionales.

Si puedes solicitar el abono anticipado.

En caso de duda, siempre consulta con un asesor o gestor. Unas decenas de euros por estos servicios te pueden hacer ahorrar cientos de euros o recibir más. Recuerda que la campaña termina el 30 de junio de 2026, aunque no conviene dejarlo para el último momento. Va por orden, así que cuanto antes la hagas, si te sale a devolver, antes cobras. Ajustar bien estas deducciones puede cambiar por completo el resultado de tu declaración.