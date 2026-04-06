Empieza la declaración de la renta y estas son las claves de Hacienda para la campaña 2025/2026

La campaña de la renta arranca esta semana. El 8 de abril se abre el plazo para las presentaciones online, tienes hasta el 30 de junio para completar el trámite y ajustar cuentas con Hacienda.

Todos los años surgen dudas antes de enfrentarte al borrador. Las más típicas son si estás obligado a presentar la renta, cuáles son las deducciones a las que te puedes acoger o qué novedades presenta Hacienda en esta campaña.

Es importante que resuelvas todas estas cuestiones. Sólo de esta manera podrás sacar el máximo partido a tu declaración. Así tendrás la posibilidad de ahorrar dinero gracias a las deducciones y que incluso el resultado te salga a devolver y no a pagar.

Esto es todo lo que debes saber sobre la campaña de la renta que empieza este miércoles:

Calendario de la declaración de la renta

La Agencia Tributaria ha publicado las fechas clave que debes tener en cuenta este año. Son las siguientes:

Desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026 : presentación de la renta por internet. Es la modalidad preferida por muchos contribuyentes debido a la comidad que ofrece.

: presentación de la renta por internet. Es la modalidad preferida por muchos contribuyentes debido a la comidad que ofrece. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: es el período para hacer la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio.

es el período para hacer la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio. Desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: puedes presentar la renta presencialmente en las oficinas de Hacienda. La solicitud de cita es desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

Elige la modalidad que más cómoda te resulte. Todas ellas son igualmente válidas.

Novedades de la renta 2025/2026

Todos los años hay cambios que debes conocer. Estas son la novedades de Hacienda para la actual campaña.

No es obligatorio presentar la renta si has cobrado el paro: ya no es obligatorio que hagas la declaración si has cobrado una prestación por desempleo, aunque tendrás que entregarla si superas los umbrales de ingresos de Hacienda.

ya no es obligatorio que hagas la declaración si has cobrado una prestación por desempleo, aunque tendrás que entregarla si superas los umbrales de ingresos de Hacienda. Deducción por SMI : aquellos que cobren el salario mínimo pueden acogerse a una deducción de 340 euros directamente del IRPF.

: aquellos que cobren el salario mínimo pueden acogerse a una deducción de 340 euros directamente del IRPF. Nuevo tramo en el impuesto de ahorro: las ganancias patrimoniales y dividendos que superen los 300.000 euros anuales tributarán al 30%, dos puntos más que el año pasado.

las ganancias patrimoniales y dividendos que superen los 300.000 euros anuales tributarán al 30%, dos puntos más que el año pasado. Ayudas por la DANA o incendios : aquellos que cobraron ayudas por una catástrofe no tendrán que tributarlas.

: aquellos que cobraron ayudas por una catástrofe no tendrán que tributarlas. Pago por Bizum: si la declaración te sale a ingresar puedes hacer el pago por Bizum. Una opción mucho más cómoda para los contribuyentes.

si la declaración te sale a ingresar puedes hacer el pago por Bizum. Una opción mucho más cómoda para los contribuyentes. Nuevo simulador: Hacienda pone a disposición de los contribuyentes un nuevo simulador online que sirve para hacer un cálculo del resultado de la declaración.

Es posible que no te afecten la mayoría de novedades, pero algunas de ellas como el pago por Bizum o el simulador de Hacienda pueden ser muy útiles para muchos contribuyentes.

¿Estás obligado a presentar la renta?

Otra de las preguntas más típicas en este período es la de si tienes que presentar o no la declaración de la renta.

Hacienda estipula unos umbrales de ingresos que te obligan a hacer el trámite. Depende de los pagadores que hayas tenido:

Con un solo pagador: tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales.

tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales. Con dos o más pagadores: tienes que presentarla si tus ingresos son superiores a 15.876 euros anuales, siempre y cuando el segundo y los demás pagadores estén por encima de los 1.500 euros.

En el caso de que seas autónomo tienes que presentarla siempre, independientemente de tus ingresos.

Pero aunque no estés obligado a presentarla puede que te salga a cuenta. Recuerda que las deducciones te ayudan a ahorrar. Algunas de las más importantes son las desgravaciones por vivir de alquiler, las de rehabilitación energética de la vivienda o las que se otorgan por gastos escolares.